Marktheidenfeld

04:00 Uhr

Zwischen Plausch und Beleidigungen: Was ein Verkehrsüberwacher in seinem Berufsalltag in Marktheidenfeld erlebt

Plus Marcel Ködderitzsch kontrolliert unter anderem, ob Autos richtig abgestellt und die Parkscheiben korrekt eingestellt sind. Diese Fallstricke gibt es beim Parken und Halten.

Von Dorothea Fischer

Marcel Ködderitzsch schaut auf seine Armbanduhr. Es ist 8 Uhr. Diesen Blick wiederholt er an seinen Arbeitstagen unzählige Male. Er muss wissen, ob auf den Parkplätzen, auf denen man nur eine bestimmte Zeit lang stehen darf, die Parkscheiben richtig eingestellt sind. Ködderitzsch ist Verkehrsüberwacher des Zweckverbands Kommunale Verkehrsüberwachung Untermain mit Sitz in Laufach und im Auftrag der Stadt Marktheidenfeld unterwegs.

Am alten Festplatz blickt Ködderitzsch in die Fahrzeuge auf die Parkscheiben. Alles ist korrekt. Er wird jetzt für einige Stunde durch die Innenstadt patrouillieren. Der 33-Jährige ist in mehrere Schichten dicke Kleidung eingepackt, trägt feste Schuhe, hat Mütze und Handschuhe dabei. Die Temperatur liegt an diesem Morgen knapp über dem Gefrierpunkt.

