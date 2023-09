Lohr

Zwischen Trauer, Angst und Zusammenhalt: Was die Menschen in Lohr nach dem Tod eines 14-Jährigen bewegt

Der gewaltsame Tod eines 14-Jährigen hat viele Menschen in Lohr tief berührt. Auch eine Woche nach der Tat kehrt in der beschaulichen Kleinstadt noch keine Ruhe ein.

Plus Sie zünden täglich Kerzen an, suchen Halt in der Kirche und versuchen das Geschehene zu begreifen. Der gewaltsame Tod eines 14-Jährigen hat viele Menschen in Lohr tief berührt.

Es ist dieses eine Bild, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. "Das wird mir sehr lange und vielleicht auch dauerhaft nachhängen", sagt Mario Paul. Der Bürgermeister von Lohr sitzt in seinem Büro im Neuen Rathaus. Seit einer Woche ist in "seiner" Stadt nichts mehr, wie es vorher war.

Am 8. September ist ein 14-Jähriger am Lohrer Schulzentrum mit einem Kopfschuss getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist ein gleichalteriger Junge. Das Bild, das Paul im Kopf hat, hatte jemand inmitten eines Herzes aus Kerzen platziert, das Familie und Freunde nahe des Tatorts aufgestellt hatten.

