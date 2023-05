Veitshöchheim

13:01 Uhr

Zwischen Veitshöchheim und Thüngersheim: Zwei Personen sterben bei Verkehrsunfall

Plus Bei einem Verkehrsunfall auf der B27 haben am Samstagmittag ein 42-Jähriger und eine 56-Jährige ihr Leben verloren. Sie waren in ihrem Pkw mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert.

Von Bearbeitet von Ralf Zimmermann

Bei einem Verkehrsunfall haben am Samstagmittag zwei Menschen ihr Leben verloren. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Würzburg-Land betraut. Eine Sachverständige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen.

Gegen 12.30 Uhr hat sich der Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 zwischen Veitshöchheim und Thüngersheim ereignet. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 42-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg, der mit seinem Mazda in Richtung Karlstadt unterwegs war. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw.

