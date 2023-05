Ulm

11.05.2023

Basketball-Hauptrunde: Ulm stellt sich Herkules-Aufgabe

Plus Ein Korb sorgt am Ende der Basketball-Hauptrunde dafür, dass die Ulmer nur als Siebter in die Play-offs starten. Dort haben sie einen denkbar schweren Gegner.

Von Pit Meier

Jede Mannschaft hat 34 Spiele bestritten seit Anfang Oktober in der Hauptrunde der Basketball-Bundesliga. Ratiopharm Ulm hat 3029 Punkte erzielt und 2929 kassiert, zwei davon oder eben ein einziger Korberfolg haben am Ende möglicherweise den Unterschied zwischen Platz fünf und Rang sieben ausgemacht.

Erzielt hat diesen Korb der wertvollste Spieler dieser Saison. T. J. Shorts traf am Sonntag mit der Schlusssirene einen Schuss aus der Halbdistanz zum 85:83-Sieg seiner Telekom Baskets Bonn gegen Ulm. Hätte Shorts vorbei geworfen, das Spiel wäre in die Verlängerung gegangen und wenn die Ulmer es gewonnen hätten, dann wären sie als Tabellenfünfter in die Play-offs gestartet. So aber sind sie Siebter und das macht einen Riesenunterschied aus.

