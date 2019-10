Unser Online-Abo zum Aktionspreis

Kennen Sie schon unser Plus+ Paket? Falls nicht, sollten Sie jetzt zuschlagen und sich unser Online-Abo zum Aktionspreis für nur 7,77 Euro im Monat sichern.

Mit unserem Plus+Paket haben Sie rund um die Uhr digitalen Zugriff auf die beste Auswahl aller Artikel, die unsere fast 200 Redakteure und Korrespondenten täglich für Sie zusammenstellen. Diese Auswahl enthält nicht nur die Nachrichten, die bei Ihnen in der Region und in der Welt wirklich wichtig sind. Es sind exklusive Recherchen, detaillierte Hintergrundberichte, Multimedia-Reportagen und interaktive Grafiken.

Hier geht es direkt zum Aktionsangebot

Und weil unser Plus+ Paket Jubiläum feiert, können Sie es sich jetzt für kurze Zeit zum Aktionspreis von nur 7,77 Euro sichern. Damit bleiben Sie immer informiert, ob am PC, auf Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone. Weitere Vorteile des Plus+ Pakets:

Zugriff auf alle regionalen und überregionalen Nachrichten, noch bevor sie in Zeitung oder e-Paper erscheinen

Zugriff auf unser digitales Zeitungsarchiv

Zugriff auf unseren digitalen Exklusiv-Bereich mit den beliebten Magazinen „Zuckerguss“, „Gartentipp“, „Wander Mit“ und vielen mehr

Außerdem können Sie Artikel kommentieren, Kleinanzeigen aufgeben und Ihre Newsletter verwalten

Neugierig geworden? Dann jetzt Aktionsangebot sichern.