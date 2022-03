Amazon greift in Russland durch - kein Versand und Streaming

Amazon versendet wegen des Kriegs in der Ukraine keine Pakete mehr an Kunden in Russland und Belarus. Auch der Streaming-Dienst des Online-Riese ist dort nicht mehr abrufbar.

Amazon hat den Versand von Produkten an Kunden in Russland und Belarus eingestellt. Das teilte der weltweit größte Onlinehändler mit. Der Schritt ist eine Reaktion auf den Angriffskrieg von Wladimir Putins Truppen in der Ukraine, der vom belarussischen Diktaktor Alexander Lukaschenko unterstützt wird.

Zudem haben Nutzer in Russland vorerst keinen Zugriff mehr auf den Streaming-Dienst Prime Video. Auch sollen keine Bestellungen mehr für "New World" angenommen werden - dabei handelt es sich um das einzige Videospiel, das Amazon direkt in Russland verkauft.

In dem im vergangenen Oktober veröffentlichten Spiel schlüpft der Gamer in die Rolle seiner eigenen Figur, erkundet den fiktionalen Kontinent Aeternum, muss sich verschiedenen Aufgaben stellen, diverse Monster bekämpfen und mit anderen Spielern agieren.

Video: ProSieben

Ukraine-Krieg: Amazon will in Russland keine Datenzentren, Infrastruktur oder Büros mehr betreiben

Außerdem schließt Amazon seinen Online-Marktplatz und die Cloud-Plattform AWS für neue Kunden in Russland und Belarus. Weiter betont der US-Konzern, in Russland keine Datenzentren, Infrastruktur oder Büros zu betreiben.

Nach eigenen Angaben verfolgt Amazon schon seit Langem die Richtlinie, keine Geschäfte mit der russischen Regierung zu machen. Viemehr arbeite der Konzern eng mit IT-Organisationen zusammen, um der Ukraine beim Schutz gegen Cyber-Angriffe zu helfen.

Zudem verweist Amazon darauf, dass das Unternehmen in diesem Zuge bereits fünf Millionen US-Dollar gespendet habe. Die Spenden der eigenen Mitarbeiter würden verdoppelt und es hätten sich bereits 10.000 Angestellte beteiligt. Zehntausende von Kunden auf der ganzen Welt hätten die Chance genutzt, über die Homepage Geld zu spenden - dieses werde an die Organisationen "Save the children" und "Red Cross" vor Ort weitergeleitet.