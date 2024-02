Unfallflucht: War es ein Postauto?

Eine Frau im Sperberweg in Donauwörth hat Schäden an ihrem Auto festgestellt. Die Polizei sagt, ein Postauto könnte den Wagen touchiert haben.

Ein bisher unbekannter Fahrer hat am Samstag gegen 10.30 Uhr mit seinem Auto (laut Polizei vermutlich ein Postauto) beim Einfahren in eine Parklücke im Donauwörther Sperberweg einen geparkten Opel Meriva einer 66-jährigen Frau touchiert.

Dabei entstand am geparkten Pkw ein Kratzschaden an der linken Seite der hinteren Stoßstange in Höhe von gut 1000 Euro.

Farbabrieb am beschädigten Auto

Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei konnte einen gelben Farbabrieb sichern. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906-70 66 70 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden. (AZ)

