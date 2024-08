In Zusamaltheim steht ein Ein-Millionen-Projekt an

Mit einem Projekt, das insgesamt rund eine Million Euro kosten wird, beschäftigte sich der Gemeinderat Zusamaltheim in seiner jüngsten Sitzung. In dem Ort soll der Gehweg entlang der Oberen und Unteren Dorfstraße ausgebaut werden. Er verläuft dort entlang der Kreisstraße, meist auf beiden Seiten, außer am Ortseingang beziehungsweise Ortsausgang. Der Ausbau soll auf einer Länge von 1,3 Kilometer erfolgen. Im Rahmen dieser Arbeiten soll auch die Straßenentwässerung und die Sinkkästen, sprich Gullys, neu gemacht werden. Laut den Berechnungen des Ingenieurbüros werden sich die Kosten für die gesamten Arbeiten auf rund eine Million Euro belaufen. Lutz rechnet aber damit, dass es dafür einen staatlichen Zuschuss geben wird. Wie hoch dieser ausfallen wird, könne er derzeit nicht sagen. Man stehe deswegen aber mit der Regierung von Schwaben in Kontakt. Außerdem müsse für den begleitenden Straßenausbau anteilig der Landkreis mitbezahlen. Ob die Straße während der Arbeiten komplett oder einseitig gesperrt werden muss, werde gerade mit dem zuständigen Ingenieurbüro geklärt, so der Rathauschef.

Elli Höchstätter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusamaltheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusam Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis