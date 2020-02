26.02.2020

1475 Stunden für das Ehrenamt im Einsatz

Seniorengemeinschaft Wertingen zieht eine positive Bilanz. Eine Reihe interessanter Veranstaltungen geplant

Anlässlich der Jahresmitgliederversammlung der SeniorenGemeinschaft zog Vorsitzender Hans-Josef Berchtold eine durchweg positive Bilanz. 1475 Stunden brachten ehrenamtliche Seniorenhelfer im vergangenen Jahr auf, um hilfsbedürftigen Mitgliedern ihren Alltag zu erleichtern – zwölf Prozent mehr Stunden als im Vorjahr.

Die Seniorenhelfer mit dem größten Stundeneinsatz wurden an der Mitgliederversammlung ausgezeichnet und erhielten für ihr außerordentliches Engagement die „Ehrenamtskarte der Stadt Wertingen“ überreicht. Auch der Zuwachs von 53 Neumitgliedern im Jahr 2019 sei äußerst erfreulich. Mit über 400 Mitgliedern zähle man nun zu den großen Seniorenvereinen Nordschwabens. Eine Reihe interessanter Veranstaltungen für das kommende Jahr kündigte der Vorsitzende in seiner Vorausschau für 2020 an. Themen wie „Altersbedingte Osteoporose“, „Gut Hören und gut Sehen ist Lebensqualität“ und „Die Patientenverfügung aus Sicht eines Chefarztes“ würden sicherlich wieder für gut besuchte Veranstaltungen sorgen.

Als Highlight sei es gelungen, den ehemaligen Theologen und Bestseller-Autor von „Simplify your Life - vereinfache Dein Leben“, Werner Tiki Küstenmacher, zu gewinnen. Er werde in einem kurzweiligen Vortrag verraten, wie glücklich wir sein können, was wir dafür tun müssen und worauf es wirklich ankommt im Leben. Alle Veranstaltungstermine werden laut Berchtold rechtzeitig in der Tagespresse bekannt gegeben. Gäste seien stets willkommen. Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstandes wurde für Ludwig Deisenhofer, der nicht mehr zur Wahl stand, Rudolf Heinle als neuer Beisitzer und Seniorenberater gewählt. Die restlichen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. (pm)

