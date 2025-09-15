150 Jahre Feuerwehr Zusamaltheim: „Es ist ein Wahnsinnsfest“

Mit einem großen Jubiläumswochenende hat die Freiwillige Feuerwehr Zusamaltheim ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Drei Tage lang herrschte beste Stimmung im Dorf und Festzelt – und die gesamte Gemeinde packte mit an.

„Es ist ein Wahnsinnsfest. Alles hat geklappt. Die letzten beiden Tage waren bestens besucht, es war eine super Stimmung“, schwärmte Besucher Walter Schwarzmann nach dem großen Festumzug am Sonntag. Dieser war der Höhepunkt nach einem abwechslungsreichen Programm, das am Freitag mit dem Bieranstich und einem Partyabend mit der Musikvereinigung Ziemetshausen begann. Am Samstag sorgten „Sexmoß“ und die Partyhexen für ausgelassene Partystimmung, bevor es sonntags traditionell mit Weißwurstfrühstück, Festgottesdienst, Mittagstisch mit der Musikkapelle Zusamaltheim und Familienprogramm mit Schauübungen weiterging.

Der Festumzug in Zusamaltheim gibt ein eindrucksvolles Bild ab

Der krönende Festumzug am Sonntag war mit über 70 Gruppen ein eindrucksvolles Bild der Feuerwehrkameradschaft. Rund 60 befreundete Wehren marschierten durch den Ort – teils mit historischen Löschgeräten. Für Aufsehen sorgte die Freiwillige Feuerwehr Zusamzell, die die Jubiläums-Challenge gewann: 66 Personen brachte sie in einem Feuerwehrfahrzeug unter. Belohnt wurde der Rekord mit 50 Litern Freibier.

Icon vergrößern Auch die Feuerwehr Neumünster beteiligte sich am Festumzug. Foto: Marion Buk-Kluger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch die Feuerwehr Neumünster beteiligte sich am Festumzug. Foto: Marion Buk-Kluger

Auch die 15 Festdamen, die in Dirndln den Umzug anführten, trugen ihren Teil zur Feier bei. „Es war aufregend, spannend und lustig. Wir sind alle unterschiedlich, harmonierten als Gruppe jedoch perfekt“, fasste Verena Drexler die Eindrücke der jungen Frauen zusammen. Neben der Repräsentation der Feuerwehr halfen sie zudem im Zeltbetrieb mit. Dort waren alle ihre 15 Vornamen auf großen aufgehängten Holzherzen präsent.

Jubiläum der Feuerwehr Zusamaltheim als Signal für die Zukunft

Für die Verantwortlichen war das Jubiläum nicht nur Rückblick, sondern auch ein Signal für die Zukunft. „Wir pflegen die Gemeinschaft und zeigen gerade dem Nachwuchs, wie viel Spaß es bei uns macht“, betonte Vorsitzender Martin Demharter. Sein Stellvertreter Jonas Hosemann hob hervor, dass der Zusammenhalt in der Gemeinde etwas Besonderes sei: „In einer Zeit, in der viele nur noch etwas tun, wenn ein Profit winkt, ist es erwähnenswert, dass hier so viele freiwillig helfen.“

Kommandant Markus Deisenhofer erinnerte mit Demharter bereits bei der Jahreshauptversammlung daran, dass die Wehr 2024 ein einsatz- und übungsreiches Jahr hinter sich hat – mit dem Ziel, Einsatzbereitschaft und Kameradschaft weiter zu stärken. Statt klassischer Gastgeschenke entschied sich die Feuerwehr, soziale Projekte zu unterstützen: Spenden gehen unter anderem an die Kartei der Not und den Verein Glühwürmchen.

Icon Galerie 33 Bilder Die 60 Feuerwehren, die beim Umzug dabei waren, zeigten unter anderem historische Löschgeräte. Aber auch die Ortsvereine beteiligten sich. Die Bilder des Nachmittags.

Das 150-jährige Jubiläum hat damit nicht nur für ausgelassene Stimmung gesorgt, sondern auch gezeigt, wie lebendig das Feuerwehrwesen in Zusamaltheim ist – getragen von Gemeinschaftssinn, Engagement und Tradition.