16-jährige Leichtkraftradfahrerin wird bei Unfall nahe Lauterbach verletzt

Eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin hat am Donnerstag bei einem Unfall in der Nähe von Lauterbach Verletzungen erlitten. Die Jugendliche befuhr laut Polizeibericht gegen 20.40 Uhr die Staatsstraße 2027 von Mertingen in Richtung Lauterbach.

Die 16-Jährige wird im Krankenhaus behandelt

Kurz vor der Ortseinfahrt kam das Mädchen nach Angaben der Polizei aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich die 16-Jährige Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. (AZ)