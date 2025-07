Jugendlicher fährt in Wertingen unter Cannabiseinfluss E-Scooter

In Wertingen hat die Polizei bei einem 17-jährigen E-Scooter-Fahrer Cannabiskonsum festgestellt. Am Montag gegen 22.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Wertinger Polizei in der Wiesenstraße im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen den 17-Jährigen. Wie sich im Rahmen der Verkehrskontrolle herausstellte, hatte der Jugendliche kurze Zeit vor seinem Fahrtantritt Cannabis konsumiert, informiert die Polizei.

Dem Jugendlichen droht ein Bußgeld

Er musste daraufhin seine Fahrt beenden und sich Blut im Krankenhaus Wertingen nehmen lassen. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Ihm droht ein Bußgeld. (AZ)