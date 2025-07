21-Jähriger mit abgelaufenen Kennzeichen an Kleinkraftrad in Binswangen gestoppt

Ein 21-Jähriger war am Sonntag in Binswangen mit einem Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz unterwegs. Darüber informiert die Polizei. Gegen 20.15 Uhr stoppte eine Streife der Polizei Dillingen den jungen Mann in der Schertlinstraße. Am Kleinkraftrad war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht. Aktueller Versicherungsschutz bestand für das Kleinkraftrad demnach nicht. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

