vor 20 Min.

23-Jähriger fährt gegen ein Brückengeländer

Einen Unfall musst die Polizei am Samstag Abend in Prettelshofen aufnehmen. Ein 23-Jähriger war gegen ein Brückengeländer gefahren.

Über 8000 Euro Schaden entstanden im Wertinger Stadtteil Prettelshofen. Der Fahrer war nicht ortskundig.

Einen Schaden von ungefähr 8500 Euro hat ein 23-jähriger Autofahrer verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann am vergangenen Samstagabend gegen 22.10 Uhr im Wertinger Ortsteil Prettelshofen. Der nicht ortskundige Autofahrer war auf der Talstraße in Richtung Wertingen unterwegs gewesen, als er in einer scharfen Linkskurve von alleine nach rechts abkam und mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein Brückengeländer fuhr.

Neben starken Beschädigungen am Wagen wurde auch das Brückengeländer erheblich in Mitleidenschaft gezogen und brach laut Polizei aus der Verankerung. Durch einen Anwohner wurde die Unfallstelle mittels Warnbaken abgesichert. (pol)