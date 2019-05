18:13 Uhr

30 Regenschirme stehen für 30 Jahre Wertingen - Fère-en-Tardenois

Wertingen feiert mit seinen französischen Freunden 30 Jahre währende Beziehung. Ende Mai fährt der Verein nach Fère-en-Tardenois und nimmt zwei Bürgermeister mit

Von Bärbel Schoen

Dass Franzosen zu feiern wissen und – entgegen landläufiger Meinung – durchaus gastfreundlich sind, durften die Wertinger schon oft erleben. „Sie lassen sich immer etwas einfallen und überraschen uns jedes Mal aufs Neue“, erzählt Hannelore Sutter. Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins pflegt seit vielen Jahren den Kontakt, nicht nur während offizieller Treffen. In den vergangenen Jahrzehnten sind echte Freundschaften entstanden.

Nun steht ein ganz besonderes Jubiläum an, für das die Franzosen sich gerade herausputzen und die Wertinger Gastgeschenke einpacken: Das 30jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Wertingen und Fère-en-Tardenois. Vor drei Jahrzehnten hatten die damals amtierenden Bürgermeister die Freundschaft beider Städte offiziell besiegelt. Bei einem Ehepaar würde man von einer Perlenhochzeit sprechen, weil sich nach 30 Jahren die vielen gemeinsamen Jahre aneinander reihen wie eine Perlenkette. Das darf und muss natürlich gefeiert werden.

Die Künstler beider Städte stellen aus

In Frankreich haben die Verantwortlichen bereits ein „Programme des manifestations du 30. anniversaire“ – ein Programm zum 30jährigen Bestehen – auf Flyer gedruckt. Neben einer Ausstellung von Künstlern beider Partnerstädte, steht ein Ausflug nach Chantilly und die Einweihung des „Wertinger Weges“ auf dem Plan. Vor wenigen Tagen haben die Franzosen bereits ein Pendant zur Wertinger Napoleonstanne, den „Friedensbaum“ gepflanzt. Und natürlich steht ein offizieller Empfang im Rathaus an. Am letzten Tag soll dann in einer Abendgala ausgiebig gefeiert und getanzt werden. Das verbindet. Vor allem in Zeiten, in denen Europa zu bröckeln droht. „Städtepartnerschaften sind heute wichtiger denn je“, betont Hannelore Sutter. Die Entwicklung Europas könne nur von unten erfolgen und brauche eine feste Verankerung in der Bevölkerung. „Wenn im Kleinen nichts passiert, dann auch nicht im Großen.“ Die Partnerschaft diene nicht nur der Verständigung und Versöhnung, sie sei auch ein Beitrag, den europäischen Gedanken tatsächlich mit Leben zu erfüllen.

Am 30. Mai wird eine rund 60-köpfige Delegation frühmorgens mit dem Bus in Richtung Frankreich aufbrechen. Etwa acht Stunden dauert die Fahrt ins rund 650 Kilometer entfernte Fère-en-Tardenois. In der über 30-jährigen Freundschaft sind die zwischenmenschlichen Beziehungen stetig gewachsen. Dabei waren die Anfänge holprig, erinnert sich Manfred Nittbaur, einer der Verfechter der deutsch-französischen Freundschaft, zurück: „Die Stadträte zeigten damals kein Interesse.“ 1972 seien die ersten Fühler nach Frankreich ausgestreckt worden. Man fragte in Beaune und Cluny nach. Beaune hatte zu dieser Zeit aber bereits eine Partnerschaft mit einer anderen deutschen Stadt geschlossen. „Der Bürgermeister von Cluny hat die Vorstellung unserer Stadt gefallen, aber die Wertinger Räte waren noch nicht bereit dazu. Sie fürchteten sich vor der französischen Sprache, aber auch vor den Kosten“, erzählt Nittbaur. Er selbst hatte zuvor schon viele Kontakte über die deutsch-französische Pfadfinderjugend geknüpft. Denn als 17-Jähriger baute er zusammen mit französischen Jugendlichen Wasserleitungen und brachte Schwerstkranke nach Lourdes. So lernte er Sprache und Kultur kennen.

Es gibt eine Schirm-Installation

Während der Künstler Manfred Nittbaur in einer Delegation nach Fére-en-Tardenois fährt, bleibt der Bildhauer Herbert Dlouhy zu Hause. Für den 76-Jährigen ist die Reise zu strapaziös. Für die Ausstellung mit Arbeiten von Wertinger Künstlern hat er ein Konzept für die Hängung von Bildern und das Aufstellen von Installationen erarbeitet. Er selbst will mit einer Schirm-Installation auf das Jubiläum aufmerksam machen. Dafür hat er 30 Regenschirme mit Motiven besprüht, die mitunter Geschichten erzählen. Zum Beispiel die einer 30-jährigen Beziehung zweier Länder.

Die Schirme dienen auch als Metapher und ermöglichen Assoziationen und Gedanken. Einerseits bieten sie Schutz, andererseits laden sie in fröhlicher Art ein, unter ihnen zusammenzufinden. Am Ende der Feierlichkeiten sollen die von Dlouhy signierten Schirme verschenkt werden.

