300 Haushalte rund um Villenbach haben kein Wasser

Plus Betroffene rund um Villenbach sitzen fast einen Tag lang auf dem Trockenen

Von Elli Höchstätter

Wasserhahn auf – und es kommt kein einziger Tropfen. So erging es am Dienstag mehr als 300 Haushalten in Villenbach, Rischgau, Hausen und Hegnenbach. Die Betroffenen saßen teilweise fast den ganzen Tag auf dem Trockenen. Das sorgte für einigen Ärger und Verdruss.

Pro Sekunde strömten 4,5 Liter Wasser aus dem kaputten Rohr.

Verantwortlich für die Trinkwasserversorgung in diesem Bereich ist die Eichberggruppe Wengen. Deren Verbandsvorsitzender ist Werner Filbrich, der auch Bürgermeister von Villenbach ist. Er erklärte auf Nachfrage, dass es einen Schaden an einer Hauptleitung in der Demhartstraße in Villenbach gegeben habe. Dort seien an einem Schieber die Schrauben gebrochen. Die Folge: Allerdings gebe es laut Filbrich ein Problem in diesem Bereich. Das Wasserrohr liege dort nicht wie normalerweise üblich in einer Tiefe von 1,6 Metern, sondern rund drei Meter tief. Das liege daran, dass die Demhartstraße in der Vergangenheit aufgefüllt worden sei, so der Verbandsvorsitzende. Somit hätten die Arbeiter dort tief hinunter graben müssen und somit sei es auch schwieriger gewesen, den Schaden zu beheben.

Um diese Hauptleitung zu reparieren, musste das Wasser abgestellt werden. Laut Filbrich seien die Arbeiter der beauftragten Firma sofort ans Werk gegangen und hätten sich nicht einmal eine Pause gegönnt. Allerdings habe es gedauert, bis der Schaden behoben werden konnte. Filbrich sagte: „Die Männer der ausführenden Firma haben 12 Stunden durchgearbeitet.“ Anschließend mussten die Leitungen noch entlüftet werden. Bei denjenigen, die am längsten warten mussten, sei von 7.30 bis 19.30 Uhr kein Wasser geflossen, so Filbrich.

Einige Bürger reagierten verärgert auf diese lange Zeitspanne ohne fließend Wasser

Einige Bürger reagierten verärgert auf diese lange Zeitspanne ohne fließend Wasser. Ein Betroffener, der sich in der Redaktion meldete, wunderte sich auch über die Informationspolitik. Die Zettel mit dem Hinweis, dass das Wasser abgestellt werde, seien erst am späten Nachmittag beziehungsweise gegen Abend verteilt worden. Somit hätten einige Betroffene diese nicht mehr aus dem Briefkasten geholt und am nächsten Tag sei das Wasser in der Früh abgestellt worden. Filbrich erklärt, dass der Schaden am Dienstagmittag entdeckt worden sei. Anschließend habe man den Infozettel verfasst, den schließlich Mitarbeiter der Eichberggruppe verteilt hätten. Filbrich kann den Unmut teilweise verstehen. Er erklärte aber auch, man habe so schnell gearbeitet wie möglich.

