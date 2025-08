39-Jähriger stiehlt in Markt in Gottmannshofen mehrere Tafeln Schokolade

Die Preise für Schokolade haben angezogen. Ein Schokoladen-Diebstahl wurde nun am Dienstag im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen verübt. Gegen 17 Uhr entwendete ein 39-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in der Gottmannshofer Straße mehrere Tafeln.

Eine Mitarbeiterin verständigt die Polizei

Eine Mitarbeiterin hielt den Mann fest und verständigte die Polizei. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 39-Jährigen. (AZ)