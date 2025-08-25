Demenzwoche in Dillingen mit vielen Veranstaltungen

Die sechste Bayerische Demenzwoche findet vom 19. bis 28. September statt. Auch im Landkreis Dillingen bieten regionale Akteure verschiedene Vorträge und Aktionen rund um das Thema Demenz an. So wird es beispielsweise Vorträge, eine Ausstellung und Gottesdienste geben.

Beteiligte Institutionen sind neben dem Landkreis Dillingen, Gesundheitsregionplus, die Stadt Dillingen, die AOK Günzburg, Regens-Wagner, Deutsche Alzheimer Gesellschaft für den Landkreis Dillingen, das Filmcenter Dillingen und BeneVit. Das sind die geplanten Veranstaltungen und Angebote.

19. September: von 8 bis 15 Uhr: gibt es eine Telefonsprechstunde zum Thema „Angebote, Anlaufstellen und Zuständigkeiten“. Ansprechpartner ist das Landratsamt Dillingen, Telefon 09071 51 198 und 09071 51 4047.

19. bis 28. September: In den Stadtbüchereien Dillingen, Gundelfingen, Lauingen, Höchstädt und Wertingen wird es Büchertische zum Thema Demenz geben.

20. September, 19 Uhr: Vernissage mit Bildern von Alois Häusler in der Hausarztpraxis Roller/Münch, Rosenstraße 11 in Dillingen mit Gemälden, die während der demenziellen Erkrankung von Alois Häusler entstanden sind. Häusler hatte vorher noch nie gemalt.

23. September von 10 bis etwa 10.40 Uhr: Gottesdienst in der Christkönigskirche von Regens Wagner Dillingen, Erzbischof-Stimpfle-Straße 2 in Dillingen mit und für Senioren und deren Angehörige zum Thema: „Mensch sein und bleiben“ mit Gebärdendolmetschern. Leitung: Stefan Schneid, Seelsorger bei Regens Wagner in Dillingen und Anneliese Mayr.

24. September, 18.30 Uhr: Vortrag „Herausforderndes Verhalten bei demenziell veränderten Menschen – mit Problemen besser umgehen“ im Sparkassensaal Dillingen, Lammstraße 6 in Dillingen. Referent ist Markus Proske, Demenzberater, Humortherapeut und Autor. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erfoderlich.

24. September, 18 Uhr: Vortrag „Umgang und Kommunikation mit demenziell veränderten Menschen“ im BeneVit Haus Egautal, Ulrichstube (Mehrzweckraum) Oberbechinger Straße 12 in Wittislingen. Referentin ist Barbara Gerstmayr, Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

26. September, 15 Uhr: Konzert „Musik & Demenz – unvergessen“ für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen im Chili Kultur Kunst Kneipe Georg-Schmid-Ring in Dillingen. An diesem Nachmittag wird es einen besonderen Konzertnachmittag mit Erna Dirschinger voller klingender Erinnerungen mit vertrauten Melodien geben. Außerdem werden Kaffee und Kuchen serviert. Es ist ein barrierefreier Zugang vorhanden. Veranstalter ist die Stadt Dillingen. Der Eintritt ist kostenfrei. Anmeldung unter 09071/54-116 bis 19. September.

27. September, 8 Uhr: Infostand der Alzheimer Gesellschaft für den Landkreis Dillingen im Rewe-Supermarkt, Große Allee 29 in Dillingen.

1. Oktober, 19.20 Uhr: Kinofilm „Still Alice. Mein Leben ohne Gestern.“ im Filmcenter Dillingen GmbH, Kapuzinerstraße 34 ½ in Dillingen. In dem Film geht es um Alice Howland. Diese ist Professorin für Kognitive Psychologie. Sie ist glücklich verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Im Alter von 50 Jahren erhält Alice jedoch eine erschütternde Diagnose: Alzheimer. Die fortschreitende Krankheit stellt für die Familie eine unvergleichliche Belastung dar und gemeinsam müssen sie einen Weg finden, mit der Diagnose Alzheimer umzugehen. Informationen dazu gibt es unter der Telefonnummer 09071 28 66 oder www.filmcenter-dillingen.de. Der Besuch der Kinoveranstaltung ist kostenfrei.

Interessierte können sich bei Fragen direkt an den jeweiligen Anbieter wenden. Eine Garantie auf Vollständigkeit besteht nicht. Für die Inhalte und Termine sind die jeweiligen Akteure verantwortlich. Auf der Internetseite www.demenzwoche.bayern.de finden Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl von Aktionen, die im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche geplant sind, sowie weitere Informationen rund um das Thema Demenz, zur Bayerischen Demenzstrategie und zu Unterstützungsangeboten für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. (AZ)