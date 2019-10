vor 31 Min.

60 Fieranten kommen nach Wertingen

CarSharing wird beim Herbstmarkt am 27. Oktober vorgestellt

Die Stadt Wertingen lädt herzlich ein zum Herbstmarkt am Sonntag, 27. Oktober. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr öffnen an dem Tag auch viele Wertinger Einzelhändler ihre Geschäfte.

Über 60 Händler und Fieranten haben laut Stadt bereits zugesagt, den Marktsonntag im „Städtle“ zu bereichern. Zwischen den historischen Fachwerk-Fassaden der Wertinger Innenstadt bieten sie ihr vielfältiges Angebot an. Die geöffneten Fachgeschäfte präsentieren ihr breit gefächertes Warensortiment. Und vielleicht bietet sich schon jetzt die ein oder andere Idee für die ersten Weihnachtseinkäufe.

Die Stadt und die Stadtwerke Augsburg werden das Modell CarSharing vorstellen. Eine neue Form der Mobilität, die in Wertingen ab sofort genutzt werden kann und laut Stadtverwaltung auch schon sehr gut angenommen wird. Informationen erhalten die Besucher an diesem Tag am Stand der swa (Stadtwerke Augsburg) auf dem Herbstmarkt. Parkmöglichkeiten für die (Markt-)Besucher stehen wie immer kostenfrei bereit und garantieren kurze Fußwege in das Stadtzentrum. „Der Marktsonntag ist ein Erlebnis für die ganze Familie“, lädt Bürgermeister Willy Lehmeier herzlich ein. (pm)