61-Jähriger bleibt mit Anhänger an der Bahnunterführung in Dillingen hängen

Dillingen

Dillingen

Ein Autofahrer unterschätzt in Dillingen die Höhe der Ladung auf dem Anhänger.
    Die Dillinger Polizei eilte am Freitag zur Bahnunterführung in Dillingen, weil dort ein Auto, das einen Minibagger auf dem Anhänger geladen hatte, hängen geblieben war.
    Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Da ging schief. Am Freitag war ein 61-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Auto samt Anhänger, gegen 18.20 Uhr in der AdalbertStifter-Straße von der Donauwörther Straße aus kommend in Richtung Norden unterwegs. Aufgrund des geladenen Minibaggers unterschätzte der Fahrer laut Auskunft der Polizei die Höhe seines Gespanns und blieb mit dem Bagger an der Bahnunterführung hängen. (AZ)

    61-Jähriger bleibt mit Minibagger an Bahnunterführung hängen

    Der Minibagger wurde dabei leicht beschädigt, ebenso wie ein an der Unterführung angebrachtes Verkehrszeichen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1.100 Euro. Der 61-Jährige wurde verwarnt.

