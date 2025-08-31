Das DZ-Jubiläumsfest wird auf Donnerstag verschoben

Der Blick auf Wetter-Apps verheißt für kommenden Dienstag nichts Gutes. Und auch der Lauinger Wetterbeobachter Benjamin Grimm sagt, dass der 2. September der kühlste und unbeständigste Tag der Woche werden dürfte. Für uns ist die ungünstige Wetterprognose Anlass, das Familienfest „75 Jahre Donau Zeitung“ zu verschieben. Feiern Sie mit uns nun am Donnerstag, 4. September, von 9 bis 20 Uhr im Dillinger Eichwaldbad! Und das bei freiem Eintritt.

Unsere Redaktion hofft beim Ausweichtermin auf Wetterglück und viele Besucher und Besucherinnen jeglichen Alters. Die meisten Aktionen – vom Aqua-Jogging bis zum Wasserrutschen-Wettbewerb – sind weitgehend unabhängig von der Witterung. Und im kühlen Nass dürfte es bei Wassertemperaturen von 25 Grad mitunter wärmer sein als draußen. Bei unserem Gewinnspiel am Familientag gibt es im Übrigen tolle Preise zu gewinnen. Sie müssen dazu nur die knifflige Frage beantworten, wie viele Liter Wasser ins große Becken des Dillinger Eichwaldbads passen. „Es sind 2.468.000 Liter“, informiert Betriebsleiter Jochen Hihler. Also 2468 oder 2,468 Millionen Kubikmeter – eine beachtliche Menge.

Um 9 Uhr startet das Programm im Dillinger Eichwaldbad

Los geht es um 9 Uhr. Der Tag startet mit Bewegung: Gleich zu Beginn bietet Dillingens Dritte Bürgermeisterin Erika Schweizer eine Aqua-Jogging-Stunde an. Wer so früh noch nicht da ist, hat um 14 Uhr noch einmal die Chance, bei dem Kurs mitzumachen. Aber auch anderweitig wird es sportlich. Nämlich, wenn Susanne Lutmayr und Bettina Hübner ihre Smovey-Fitnessringe herausholen und mit den Gästen in Schwung kommen wollen. Das Angebot ist beliebt: Rund 500 Menschen im Kreis Dillingen nehmen an den regelmäßigen Smovey-Trainingseinheiten teil. Wenn die Donau Zeitung Geburtstag feiert, können auch Sie einmal ausprobieren, wie Ihnen der Sport gefällt. Um 11 Uhr findet der Kurs „Beschwingt Bewegt: Smovey-Fitness“ statt. Und um 15 Uhr folgt die „Smovey-Star-Wasserparty für Kinder“. So können alle Altersgruppen einmal ran.

Gerade für die Kleinen lockt noch mehr Programm. Um 13 Uhr startet der Wasserrutschen-Wettbewerb für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Der Landkreis Dillingen und der Kreisjugendring werden eine Kugelbahn im Eichwaldbad aufbauen, mit der viele Kinder und Erwachsene gleichzeitig spielen können.

Die Redakteurinnen und Redakteure unserer Zeitung werden ebenfalls vor Ort sein. An den Ständen unserer Zeitung wird sich das Glücksrad drehen, kleine Preise sind dabei garantiert. Und es ist auch eine Kinderdisco angesagt. Diese startet um 17 Uhr. Danach klingt die Geburtstagsfeier so langsam aus und endet um 20 Uhr.

Auch die Leserinnen und Leser der Wertinger Zeitung sind eingeladen

Wenn 75 Jahre Donau Zeitung am 4. September im Dillinger Eichwaldbad gefeiert werden, ist das für alle Besucher und Besucherinnen außerdem eine Gelegenheit, einen schönen Badetag bei freiem Eintritt im Eichwaldbad zu verbringen. Und selbstverständlich sind auch die Leserinnen und Leser der Wertinger Zeitung eingeladen, die mit der Donau Zeitung in derselben Redaktion entsteht. Gemeinsam bilden beide Blätter das Geschehen im Landkreis Dillingen ab.