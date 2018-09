vor 54 Min.

Ab Montag gibt es die WZ auch per WhatsApp. Unsere Leser können sich kostenlos registrieren und erhalten täglich das Wichtigste aus dem Landkreis Dillingen.

Sie wollen noch vor dem ersten Kaffee wissen, was in der Region los ist? Dann abonnieren Sie uns per WhatsApp!

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wir möchten Ihnen ein neues Angebot vorstellen, mit dem Sie auf digitalem Weg die neuesten Nachrichten und schönsten Geschichten aus dem Landkreis Dillingen als Erstes lesen. Das Beste für Sie: Dieser neue digitale Service ist für Sie kostenlos und kommt direkt auf Ihr Smartphone.

Ab Montag gibt es den regionalen Nachrichten-Überblick aus dem Landkreis auf Ihr Handy. Mit dem neuen WhatsApp-Dienst der Wertinger Zeitung sendet Ihnen unsere Redaktion Meldungen aus Dillingen, Wertingen und umliegenden Gemeinden auf Ihr Handy. Wie geht es unseren heimischen Unternehmen? Was hat der Stadtrat heute entschieden? Was gibt es Neues aus dem regionalen Sport?

In unserem Nachrichten-Überblick erfahren Sie es als Erstes. Das erwartet Sie beim neuen WhatsApp-Dienst unserer Zeitung: Versendet wird jeden Morgen von Montag bis Samstag ein Newsletter mit den wichtigsten lokalen Themen des Tages. Zusätzlich werden Sie auch über wichtige Ereignisse sofort informiert. Außerdem können Sie an Gewinnspielen teilnehmen oder aber mit unserer Redaktion Kontakt aufnehmen.

So funktioniert die Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt über unsere Homepage. Geben Sie in Ihrem Internetbrowser über das Handy oder über den PC die Adresse www.wertinger-zeitung.de/wz-whatsapp ein. Von dort werden Sie Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt. Der News-Dienst der Wertinger Zeitung selbst ist kostenlos. Es fallen jedoch möglicherweise Kosten des Mobilfunkanbieters für die mobile Datennutzung an. Zudem gelten die allgemeinen Bedingungen unseres Online-Angebots: Nutzer können zehn Artikel im Monat gratis lesen; nach einer einmaligen, kostenlosen Registrierung sogar 15. Wer mehr lesen möchte, kann einen unserer günstigen Zugänge kaufen.

Unser WhatsApp-Service wird gemeinsam mit dem Dienstleister MessengerPeople mit Sitz in München umgesetzt. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Anmeldeseite im Internet.

Anmelden und Kino-Gutscheine gewinnen

Als zusätzliches Zuckerl verlosen wir unter allen Leserinnen und Leser, die bis Mittwoch unseren neuen Dienst abonnieren, zehn Kinogutscheine für das Filmcenter Dillingen im Wert von jeweils 10 Euro. Dazu müssen sie nichts weiter machen, als unseren WhatsApp-Kanal zu abonnieren. Die Gewinner werden dann von uns per Messenger benachrichtigt. (wz)

