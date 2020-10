vor 24 Min.

Abgelenkt durch Notarztfahrzeug

Autofahrerin verursacht bei Hohenreichen Unfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 13.40 Uhr zwischen Langenreichen und Hohenreichen ereignet. Zu dieser Zeit befuhr ein 57-jähriger Autofahrer die Staatsstraße von Langenreichen in Richtung Hohenreichen. Direkt hinter ihm fuhr eine 21-Jährige. Als den Beiden ein Notarztfahrzeug mit Sondersignalen entgegenkam, bremste der 57-Jährige ab und fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Dies bemerkte die dahinter fahrende Autofahrerin laut Polizeibericht zu spät und fuhr mit ihrem Auto leicht auf den Wagen des Mannes auf. Bei dem Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (pol)