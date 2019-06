00:34 Uhr

Abi in Wertingen: Ausgeschwitzt

Gestern ließen sich die „Abihatschis“ für ihre bestandene Abiturprüfung feiern. Von 125 Schülern hatten 29 eine E ins vor dem Komma. Dieses Mal gab es (fast) keine Reden

Von Bärbel Schoen

„Einmal Abihatschi, immer Abihatschi“: So verabschiedeten sich gestern 125 Abiturienten vor großem Auditorium von ihrer Schule und brachten damit deutlich zum Ausdruck, dass sie die letzten acht Jahre nicht vergessen wollen. Trotz einiger Stolpersteine, trotz schwerer Mathematik-Aufgaben, trotz Rivalitäten mit Quereinsteigern der Einführungsklasse.

„Im Schwitzen sind wir Profis“, verglichen Edith Kahn, Markus Färber und Maximilian Grab die Abiturprüfungen am Wertinger Gymnasium mit den Temperaturen, die gestern in der Schulaula herrschten. Sie gewährten den Gästen, darunter Landtagsabgeordneter Georg Winter, viele Leiter der benachbarten Schulen und ehemalige Absolventen, einen Einblick in die „Stammesgeschichte“ der „Abihatschis“. Von Fehden, Rauchzeichen, Friedenspfeifen und Feuerwasser war die Rede. Von Ritualen, die sich jährlich wiederholten – Lernen, Klausuren, Feiern.

„The same procedure as every year“? Nein. Zum 40. Mal, so berichtete stellvertretender Schulleiter Winfried Heppner, entlässt die Schule ihre Zöglinge mit der bestandenen Reifeprüfung. Trotzdem habe sich nie Routine eingeschlichen. In diesem Jahr wurde gar etwas Neues ausprobiert: Statt der sonst üblichen Reden holten sich die Abiturienten Politiker, frühere Schulleiter und Ehemalige auf die Bühne, um sie zu befragen. Johann Bröll, Wertingens Zweiter Bürgermeister, erzählte beispielsweise von seinem eigenen Werdegang, der im Gymnasium begann. „Du kannst jedes Ziel erreichen“, antwortete Alfred Schneid auf die Frage, welche Chancen sich jungen Menschen im ländlichen Raum böten. Durch neue Techniken und Medien sei der Landkreis jedenfalls gut eingebunden, so der stellvertretende Landrat. „Sie haben immense Chancen“, bestätigte auch sein Kollege aus dem Landkreis Augsburg, Heinz Liebert. Die Arbeitslosenquote sei erstaunlich niedrig. Der Landtagsabgeordnete Johann Häusler appellierte an die Jugend, sich politisch in den Kommunen zu engagieren, nicht nur bei „Fridays for Future“: „Ihr habt eine große Verantwortung für unsere Heimat. „Geht in die Kommunalpolitik, dann könnt ihr mitentscheiden.“

In einer zweiten Gesprächsrunde stellten sich Schulleiter Bernhard Hof und sein Vorvorgänger Heinz Gams sowie Sonja Spiegler, die vor vier Jahrzehnten ihr Abiturzeugnis erhalten hatte, den Fragen. Nichts sei – neben der Familie – so prägend gewesen wie die Zeit am Wertinger Gymnasium, berichtete Spiegler sichtlich gerührt. Nur 37 Absolventen gab es damals, die Situation war entsprechend familiär, dabei den Blick immer auf den ganzen Menschen gerichtet.

„Willkommen in der Freiheit...“ Nach vielen gut gemeinten Ratschlägen galt nun den Schülern die volle Aufmerksamkeit. Untermalt mit eigens ausgewählter Musik, durften sie aus den Händen des Lehrerteams um Schulleiter Bernhard Hof, ihr Zeugnis in Empfang nehmen. Inklusive Jubelgeschrei der „Abihatschis“. Viel Applaus erhielten auch die Besten des Jahrgangs für ihren Notendurchschnitt: Felix Schuster (1,0), Bianca Pflügler (1,0), Andrea Baumann (1,2) und Finja Kunkel (1,3).

Romantik spielte bei der diesjährigen Abiturfeier eine große Rolle, was sich in den musikalischen Einlagen widerspiegelte. Und am Ende gab es vom Elternbeirat orangefarbene Rosen und für Studiendirektorin Elke Wörle alias Mama Wörle und Studiendirektor Christian Trs alias Papa Trs große Lebkuchenherzen.

Abiturienten des Wertinger Gymnasiums 2019: Felix Schuster (1,0), Bianca Pflüger (1,0), Andrea Baumann (1,2), Finja Kunkel (1,3)

