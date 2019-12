vor 53 Min.

Adventlicher Nachmittag für Senioren

Stimmungsvolles Programm angesagt im Pfarrhof Lauterbach

Am Donnerstag, 5. Dezember, lädt der Seniorentreff Lauterbach ab 14 Uhr zum traditionellen adventlichen Nachmittag in den historischen Pfarrhof Lauterbach ein. Für ein stimmungsvolles Programm sorgen die „Kirchenmäuse“ mit ihren frischen Liedern, die Spielgruppe Gerlinde Eckl, Marlies Landherr, Helmut Sauter und Pfarrer Mathias Kotonski mit einem turbulenten Einakter um den Nikolausbesuch in einer modernen Familie sowie Dieter Proksch mit einer passenden Geschichte zur Weihnachtszeit.

Höhepunkt des Nachmittags ist der Besuch des Nikolaus mit seinen zwei Engeln, die in Gedichten und selbst gestrickten Versen die Ereignisse des Jahres Revue passieren lassen und natürlich auch einen Sack voller Geschenke mitbringen. Jeder Besucher erhält das neue „Loibla-Backbuch“ und handgefertigte Weihnachtssterne, die eine Gruppe der Pfaffenhofener Seniorinnen in den letzten Wochen gebastelt haben. Ein reichhaltiges Kuchenbüfett vorneweg und eine abschließende Brotzeit sorgen für das leibliche Wohl. Willkommen sind alle Senioren der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen. (pm)