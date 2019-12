vor 11 Min.

Adventsbesuch unter Freunden

Wertinger fahren zu Karl Kling

Jedes Jahr im Advent machen Karolina Wörle und Manfred-Andreas Lipp aus Wertingen in Krumbach dem inzwischen 91-jährigen Professor Karl Kling und dessen Ehefrau Christl mit einem Kranz, den die Vizepräsidentin der Stadtkapelle Wertingen, Edeltraud Sailer, bindet, ihre Aufwartung. Manfred-Andreas Lipp (Stadtkapelle und Musikschule Wertingen) und Karl Kling (Allgäu-Schwäbischer Musikbund/Landtag/Ingenieurekammer) hatten jahrzehntelang in mehreren Ehrenämtern erfolgreich zusammengearbeitet. Seit Jahren gehört es für Lipp und Wörle zur Selbstverständlichkeit, den Advent mit einem Besuch bei den Klings in Krumbach zu beginnen. (pm)

