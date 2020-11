vor 49 Min.

Adventsfenster werden geschmückt

Erneut Aktion in der Vorweihnachtszeit in Binswangen

Auch in Binswangen gibt es dieses Jahr eine Adventsfensteraktion. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird jeden Abend ein weiteres Fenster weihnachtlich geschmückt und abends ab 17 Uhr zum Leuchten gebracht. Dazu gibt es eine Weihnachtsgeschichte in 24 Teilen. Die Blätter mit dem jeweiligen Teil liegen in einem Körbchen aus und dürfen mitgenommen werden. So können kleine und große Spaziergänger jeden Abend bis Weihnachten ein anderes Fenster bestaunen und dabei eine Weihnachtsgeschichte lesen.

Los geht es am Dienstag, 1. Dezember, am Lindenbühl 1. Die teilnehmenden Familien sind im gesamten Dorf verteilt und freuen sich auf viele erfreute Gesichter, wenn die weihnachtlich verzierten und beleuchteten Fenster unter Einhaltung der geltenden Hygienevorgaben entdeckt werden.

Die Liste, wo an welchem Tag das neu gestaltete Adventsfenster zu finden ist, kann im Schaukasten der Gemeinde Binwangen eingesehen werden. Der befindet sich am Rathaus, Hauptstraße 22. Bürgermeister Anton Winkler bedankt sich bei den Organisatorinnen und bei allen, die in diesen Tagen ein Adventsfenster gestalten. (bbk)

