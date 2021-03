vor 2 Min.

Aktivsenioren helfen mit ihrem Wissen

Beratung für Existenzgründer in Wertingen

Die Stadt Wertingen bietet jetzt neu gemeinsam mit den Aktivsenioren Bayern kostenfreie Beratungsleistungen für Existenzgründer und Unternehmen an. Das teilt die Stadt auf ihrer Internet-Seite mit.

Bei den Aktivsenioren Bayern haben sich im Ruhestand befindliche Unternehmer, Handwerksmeister, Industriemanager und Finanzexperten zu einem gemeinnützigen Verein zusammengeschlossen. Ziel ist es, die in langjähriger beruflicher Praxis erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen weiterzugeben. Die Aktivsenioren bieten ehrenamtlich Beratung für kleinere und mittlere Unternehmen, Vereine und sonstige Organisationen an. Diese haben die Möglichkeit, sich kostenlos und unabhängig in Firmenangelegenheiten beraten zu lassen.

Der erste Beratungstag findet am Dienstag, 13. April, von 14 bis 16 Uhr statt. Die Beratungen finden im Moment telefonisch oder per Skype statt. Als Ansprechpartner steht Peter Staiger telefonisch unter 0821/481347 oder per Skype (Name: peterstaiger) zur Verfügung. Eine Anmeldung zum Sprechtag ist nicht erforderlich. Nähere Infos gibt es bei der Wirtschaftsförderin der Stadt Wertingen, Alexandra Killisperger, unter der Telefonnummer 08272/84-199 (dienstags 8.30-12.00 Uhr). Weitere Informationen finden sich unter www.aktivsenioren.de (wz)

Themen folgen