Alkoholisierter Fahrer prallt gegen die Leitplanken

Der Autofahrer landet zwischen Prettelshofen und Bliensbach im Graben. Dennoch hat der 54-Jährige Glück im Unglück

Glück im Unglück hatte ein alkoholisierter 54-jähriger Autofahrer, der am Samstag gegen 7.15 Uhr mit seinem Wagen mehrfach gegen die Leitplanken prallte. Laut Auskunft der Polizei war der Mann mit seinem Auto auf der Staatsstraße von Biberbach kommend in Richtung Wertingen unterwegs. In der lang gezogenen Linkskurve zwischen Prettelshofen und Bliensbach kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Die Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt

Das Auto prallte mehrfach gegen die Leitplanken beider Seiten, bevor es schließlich im Graben zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Da die Alkoholisierung wahrscheinlich der Grund für den Unfall war, wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus mitgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. (pol)

