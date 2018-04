vor 33 Min.

Alle Vögel fliegen auf Fabian

Was aus einer „Schnapsidee“ entstand, entwickelte sich bei einem jungen Landschaftsgärtner aus Wertingen zu einem Engagement für die bedrohten gefiederten Freunde

Von Günter Stauch

Am Anfang war der Taubenschlag. Das Haus mit dem gurrenden Vogel, in dem es zugeht, wie es das Sprichwort heute noch andeutet, diente schon vor mehr als 200 Jahren als Unterkunft und setzte sich sogar in dichterischen Beschreibungen von Landszenen nieder. Das ist lange her, auch das mit dem Essen der als Edelgeflügel geltenden Bewohner, die früher auf dem Speisezettel der Wertinger landeten. „Das dürfen Tierschützer jetzt nicht hören“, erzählt dennoch mit einem verschmitzten Lächeln der langjährige Museumsreferent der Stadt, Alfred Sigg. Wie der Ehrenbürger der Stadt auf diese Geschichte kommt? „Sie sind eine Art Vorläufer der heutigen Vogelhäuschen.“

Nun ist Fabian Munz weder so alt wie der regionalhistorisch sehr bewanderte Mann mit Jahrgang 1942. Noch würde man dem sympathischen 24-jährigen Wertinger so tierisch-unfeine Aktionen aus früheren Zeiten zutrauen. Warum sich der gefragte Landschaftsgärtner seit einiger Zeit ausgerechnet auf dem tierischen Immobilienmarkt nützlich macht, ist nicht nur seiner besonderen Naturliebe geschuldet. Denn Munz, ein ausgebildeter Zimmerer, hilft die Wohnungsnot der Vögel einzudämmen. Er stellt die Häuschen her. Denn seit vielen Jahren muss der Mensch den von Landwirtschaft, Verkehr und Städtebau bedrohten Piepmätzen immer mehr bei ihrer Behausung auf die dünnen und verletzlichen Beine helfen. Denn das beste Futter kann nicht gut genug sein, wenn die Unterkunft für den Aufwuchs wenig taugt.

Eines Tages hatte der junge Mann, der für einen bekannten, idyllisch am Eisenbach gelegenen Fachbetrieb arbeitet, so etwas wie eine Schnapsidee. Buchstäblich, zumal in ein als Geburtstagsgeschenk für den Papa gedachter Vogelunterstand eine Flasche mit dem Hochprozentigen integriert wurde. Den praktisch veranlagten Sohn faszinierte der ungewöhnliche Hausbau so sehr, dass er richtig Gefallen an der Sache fand und weitere Vogel-Rückzugsorte produzierte. Freilich ganz ohne Spirituoseninhalt. Freudetrunken darüber, dass seine Idee zum 48. Geburtstag von Vater Tobias so gut ankam, entstanden unter den geschickten Händen des Gärtners weitere Gehäuse für Blaumeise, Amsel, Spatz und Co. In den verschiedensten Bauarten, klassisch wie modern und mit den passenden Einfluglöchern. Aus kleinen wie großen hölzernen Einzelteilen gezimmert oder aus einem Obstholzstamm herausgeschlagen.

Ein wahres Fest für die gefiederten Freunde im kleinen Naturparadies am Rande von Wertingen mit blühenden Zierkirschen und plätscherndem Bächlein: In einer Platane baumelt ein herrlich blau schimmerndes Vogelhaus „Marke Fabian Munz“ und lockt zum Einzug in ein besonders liebevoll gestaltetes Appartement. Apropos: Die 19 Jahre alte Alina, eine von vier Schwestern des begnadeten Häuslebauers, verantwortete die Farbauswahl und schmucke Lackierung der Unterkunft mit dem Namen „Rapunzel“. Wie passend zu dem märchenhaften Ambiente am Eisenbach, in dem Leute wie Fabian Munz allerdings hart arbeiten im Interesse der Gartenliebhaber. Letztere erfreuen sich ja selbst über den Anblick von futternden, umtriebigen Geschöpfen mit Flügeln. Dort geht es an manchen Tagen jetzt fast so zu wie in einem Taubenschlag.

