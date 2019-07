vor 1 Min.

Alles Hundertwasser im Kindergarten

In Wortelstetten gibt es eine kleine, aber feine gemeindliche Einrichtung, die nun 30 Jahre besteht. Was dort alles geschieht und wie das ganze Dorf ein buntes, fröhliches Fest feierte.

Von Hertha Stauch

Hundertwasser würde sich freuen – er hinterlässt neuerdings seine Spuren auch im Zusamtal. Säulen, Mosaike und gemalte Bilder nach seinem Vorbild sind in Wortelstetten zu Hauf zu finden. Der „Kindergarten Abenteuerland“ hat sich auf die Spuren des durch seine Farbigkeit und vielgestaltigen Formen und Ornamente bekannten Künstlers gemacht. Tritt man ein ins Abenteuerland, so leuchten schon an der Haustreppe die fröhlichen Säulen, die die jungen Bewohner des Hauses bemalt haben.

Beim Tag der offenen Tür präsentiert sich die Einrichtung der Gemeinde Buttenwiesen von ihrer schönesten Seite. Mit weißer Schirmmütze ausgestattet, führen die Vorschulkinder durch´s Haus. Kindergartenleiterin Bettina Nawratil strahlt übers ganze Gesicht. Eine anstrengende Vorbereitungszeit für den großen Tag liegt hinter ihr – jetzt kann Jubiläum gefeiert werden. Der Kindergarten, besteht 30 Jahre, Gäste aus dem ganzen Dorf werden erwartet.

Der Kindergarten Wortelstetten ist etwas besonderes

Man sieht es gleich – dieser Kindergarten ist etwas besonderes, strahlt einen eigenen Charme aus. In der ehemaligen Schule dürfen sich die Kinder in allen Räumen im Erdgeschoss frei bewegen – das Obergeschoß ist vermietet. Gruppenraum, Nebenräume, Büro und sogar ein großer Turnraum stehen zur Verfügung. „Das Besondere bei uns ist auch, dass wir nur eine Gruppe hier haben,“ berichtet die Leiterin. So gibt es ein bisschen mehr Freiheiten für die 26 Kinder zählende Schar, als in einer großen Einrichtung.

Einer der ersten Gäste ist der Kindergartenreferent des Gemeinderats, Gernot Hartwig. „Es ist wichtig, dass die Gemeinde diese Einrichtung unterstützt“, sagt der Referent. Denn der kleine Kindergarten bietet den Vorteil, dass er ortsnah ist. Die Gemeinde könne ihn nur erhalten, wenn die Wortelstettener hinter ihm stehen: „Das Engagement der Eltern ist wichtig.“

An diesem Tag ist zu sehen, dass die Eltern den Kindergarten schätzen. Überall sind sie dabei, das Fest auszurichten – am Getränkestand, oder bei der Tombola, für die sage und schreibe 700 Preise herangeschafft wurden.

Auch Popcorn und Zuckerwatte gibt es draußen im schönen Garten, wo ein riesiges Zelt aufgebaut ist, Kuchen und Kaffee natürlich und sogar einen richtigen Rummelplatz mit Karussell und Schiffschaukel. „Wir hatten zum Jubiläum einen Wunsch frei, den hat uns Bürgermeister Hans Kaltner erfüllt“, freut sich Bettina Nawratil über die Attraktion für den Festtag.

In Wortelstetten ist Hundertwasser angesagt

Draußen treffen allmählich die Gäste ein, drinnen geht die Führung weiter. Die jungen Guides zeigen stolz ihren „Palast“ – ein kleiner Raum mit großen bunten Polsterbausteinen. „Hier darf man sich selbst verwirklichen“, klärt die Leiterin auf. Es gibt natürlich Regeln – wie überall im Haus – aber im Palast hat die Fantasie freien Lauf. Dann kommt das Prachtstück, auf das die Buben und Mädchen besonders stolz sind – die Toilette! „Alles ganz neu, und echte Hundertwasserfliesen“, wissen die Kinder und zeigen die bunten Friese, die sich entlang der Fliesenwand ziehen. „Hundertwasser ist unser Jahresmotto“, informiert die Leiterin, „wir haben heuer sogar die Hundertwassergebäude in Abensberg besucht.“

Nick begleitet die Besucher in den Garten: „Hier spelen wir“, zeigt er stolz auf die grüne Wiese mit schattigen Bäumen und Spielgeräten. „Und hier im Häuschen essen wir“, verweist der Führer auf ein Holzhäuschen, das als Unterschlupf so richtig zum Abenteuerland passt.

Später füllt sich das Zelt auf der die Festwiese. Eltern kommen, Dorfbewohner, darunter viele Ehemalige, die auch schon den Kindergarten besucht haben. Elternbeiratm, Gemeinderäte, Pfarrer Klaus Ammich, die frühere Kindergartenleiterin Rosi Kratzer und die Konrektorin der Grundschule gehören zu den Gästen. Und natürlich Bürgermeister Hans Kaltner.

Der freut sich, dass es den Kindergarten Wortelstetten gibt. In der heutigen Zeit liese sich ein Kindergarten in dieser Konzeption nicht mehr verwirklichen, meint Kaltner. Die Gemeinde lege jedoch viel Wert auf den Kindergarten Wortelstetten: „Das ist eine schöne Einrichtung, auf die wir nicht verzichten wollen.“

Lesen Sie mehr aus Buttenwiesen und der Region

Themen Folgen