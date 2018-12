05.12.2018

Als Gottes Sohn bei der eigenen Geburtstagsfeier fehlt

Pfarrgemeinde Zusamaltheim feiert. Und Pater Biju erzählt eine besondere Geschichte

Obwohl das Wetter nicht dazu geeignet war, sich auf den Advent einzustimmen – es fehlten doch der Schnee und die Kälte –, so war die Adventsfeier, die der Pfarrgemeinderat Zusamaltheim im Foyer der Mehrzweckhalle veranstaltete, gut besucht. Das Trio Veronika Mair (Klarinette), Carolin Döppler (Saxofon) und Annamaria Mair (Akkordeon) eröffnete die Veranstaltung zunächst mit einem Musikstück, bevor alle mit dem Lied „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ sich auf die kommende Adventszeit einstimmten. Nach einem Gedicht begrüßte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria Bunk Pater Biju und Bürgermeister Wolfgang Grob sowie Kirchenpfleger Georg Mayr, Mesnerin Agnes Schindler und alle Mitwirkenden.

Der Kirchenchor Zusamaltheim brachte in einem ersten Teil die Lieder „Dunkel naht die Weihnacht“, „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Sing ma im Advent“ zu Gehör. Zu jeder Adventsfeier gehören Kinder – diesmal hatte Lioba Graf ein Krippenspiel vorbereitet, in dem die Weihnachtsgeschichte von der erfolglosen Herbergssuche bis zur Geburt Jesu in Bethlehem dargestellt wurde, unterstützt vom Kinderchor.

Im zweiten Auftritt hörten die Besucher vom Kirchenchor Zusamaltheim die Lieder „Neigt sich’s Jahr adventlich“, „Advent ist ein Leuchten“ und „I see a star wandering through the night“. Den zweiten Teil der Veranstaltung läutete die Gruppe Mair und Döppler mit einem Musikstück ein. Pater Biju stellte scherzhaft fest, dass er zum ersten Advent bereits im Gottesdienst gepredigt habe, und er wolle hier keine zweite Predigt halten. Stattdessen erzählte er die Geschichte von Maria, der Mutter Jesu, die ihrem Bräutigam Josef von einem Traum erzählte. Sie träumte, dass ihr Sohn (Jesus) Geburtstag gehabt hätte und alle hätten sich auf das Fest vorbereitet, indem sie unter anderem Häuser und Wohnung schmückten. Richtig emsig hätten sie Geschenke gekauft und diese unter einen Baum gelegt. Seltsam war aber, dass der Sohn bei dem Fest überhaupt nicht dabei war, ja nicht einmal sein Name wurde genannt. Der Trost für Maria war, dass es nur ein Traum war. Pater Biju verwies aber darauf, dass das Erscheinen des Herrn das größte Geschenk Gottes an die Menschen ist.

Nach dem gemeinsam gesungenen Lied „Oh Tannenbaum“ erzählte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Bunk noch die Geschichte vom sprechenden Engel Heinrich. Für den Nikolaus, der auf dieser Veranstaltung nie fehlen darf, war es sehr erfreulich, dass er für Zusamaltheim nur Gutes zu berichten habe.

Er lobte auch den schönen runden Adventskranz im Gotteshaus, weil es auch einen sogenannten schwäbischen Adventskranz gäbe, den allerdings auch die meisten Besucher nicht kannten.

Die Lösung: ein längliches Gesteck oder Gestell mit nur einer Kerze. An jedem weiteren Adventssonntag steckt man lediglich jeweils eine Glasplatte dazu, in der sich das Kerzenlicht spiegelt. Also kommt man mit einer Kerze an vier Adventssonntagen aus. Angeblich typisch schwäbisch … (pm)

