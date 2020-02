vor 37 Min.

Als Wertingen noch einen Korbmacher hatte

Josef Schaffer präsentiert stolz seine Korbmöbel. Er war, wie bereits sein Vater, Korbmacher in Wertingen.

Das Objekt des Monats im Wertinger Heimatmuseum ist ein Weidenhobel

Als Wertingen noch einen Korbmacher hatte, war das abgebildete Werkzeug in Gebrauch. Der Korbmacher Josef Schaffer (1891 bis 1979) hatte sein Domizil am Marktplatz 6. Das entspricht in etwa dem Standort des heutigen Redaktionsgebäudes der Wertinger Zeitung.

Bereits dessen Vater Johann Schaffer (1857 bis 1944) war Korbmachermeister. Seine Weiden pflegte Schaffer unter anderem entlang des Eisenbachgrabens. Zur Entrindung der Weidenruten benutzte der Korbmacher den abgebildeten Weidenhobel oder Weidenschäler. So wird das Korbmacherwerkzeug genannt, das Objekt des Monats März im Heimatmuseum Wertingen ist. Es ist in der Handwerkerabteilung des Heimatmuseums im Keller zu sehen.

Da sich Weiden nicht im trockenen Zustand schälen lassen, müssen die Weidenruten gleich nach der Ernte abgezogen werden. Der Weidenschäler bricht die Rinde auf und man kann bei mehrmaligem Durchziehen erreichen, dass nur noch das helle Holz der geschälten Weide bleibt. (pm)

Themen folgen