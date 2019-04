19:41 Uhr

Als es einen Bombenalarm im legendären „Café Deme“ in Wertingen gab

Das Wertinger Café Demharter hat einst viele illustre Gäste gesehen und Geschichten erlebt, darunter eine Evakuierung. Die frühere Inhaberin Dagmar Vogt erinnert sich. Bald eröffnet im Haus ein neues Restaurant.

Von Bärbel Schoen

„Sugar Sugar Baby, o-o, Sugar Sugar Baby, sei doch lieb zu mir …“ Als Peter Kraus in den 50er Jahren den Rock ’n’ Roll via Schellackplatte nach Wertingen brachte, brachen auch in der Zusamstadt wilde Zeiten an. Es war die Zeit des Wiederaufbaus und des Kalten Krieges. Konrad Adenauer wurde Kanzler und die Bundesrepublik erlebte das Wirtschaftswunder. Dagmar Vogt kann sich gut erinnern, wie die allererste Musikbox, Marke Janssen, vor fast 70 Jahren viele Gäste in ihr Café zog. „Das war ein absolutes Highlight im gesamten Landkreis.“ Oft bis spätabends erklangen im „Deme“ die neuesten Schlager und Hits – von Bill Haley bis Elvis, von Connie Francis bis Glenn Miller.

Max Gerblinger war Stammgast

Max Gerblinger, ehemaliger Buchhändler in Wertingen und Stammgast im Café Demharter, erinnert sich mit etwas schlechtem Gewissen zurück: „Wir ließen oft Dave Brubeck laufen, weil die Schallplatte immer an derselben Stelle hängen blieb. Damit haben wir die Bedienung fast in den Wahnsinn getrieben.“ Auch Walter Plomer, ehemaliger Konrektor in Weisingen, schätzte das „Deme“ in jungen Jahren: „Für die Jugend gab es ja sonst nichts.“ Das Café sei damals ein toller Anlaufpunkt gewesen, in dem man immer Leute traf.

Die Musikbox machte das Café mitten in der Stadt zu einem legendären Szenetreff. „Alle Wertinger tanzten damals durch’s Deme“, erzählt Dagmar Vogt. In Gedanken blickt sie zurück, erinnert sich an fliegende Petticoats und an kühle Drinks, die an der Bar gefragt waren.

Vor kurzem feierte Dagmar Vogt ihren 77. Geburtstag. Das Alter sieht man der Mutter von zwei Kindern und Oma eines Enkels nicht an. Vielleicht waren es die vielen Begegnungen mit Menschen, die sie immer auf Trab und jung gehalten haben. Wenn sie erzählt, blitzt immer wieder Freude aus ihren Augen. Sie sei stets darauf bedacht gewesen, dass es den Gästen gut ging. Sie selbst konnte nur zuschauen, wenn getanzt und gelacht wurde. Ruhetage oder Betriebsurlaub kannte sie nicht. Schon morgens um neun Uhr hatte das „Deme“ geöffnet, manchmal bis weit nach Mitternacht.

Der besondere Ruf reichte so weit, dass ein Besuch für viele illustre Leute ein Muss war. So wie für FJS. „Ich stand an der Theke. Dann kam er herein, gab meiner Mutter die Hand und wünschte uns alles Gute …“ Dagmar Vogt, damals 21 Jahre alt, erinnert sich noch gut, als Franz Josef Strauß spätabends ins Café Demharter hereingeschneit kam, im Schlepptau etliche bekannte Politgrößen wie Bundestagsabgeordneten Dr. Walter Althammer, Wertingens CSU-Vorsitzenden Willi Berchtold, Landrat Anton Rauch, Bezirksrat Willi Lachenmayr. Alle hatten sich im Gästebuch, das Dagmar Vogt noch schnell besorgte, verewigt. Franz Josef Strauß, damals noch Landesvorsitzender der CSU, war an jenem Freitag, 30. Juli anno 1965, zuvor als Redner im Bierzelt angekündigt. Weil er im Verkehr aufgehalten worden war, kam er erst mit reichlicher Verspätung an. An den Biertischen soll es laut Zeitungsbericht bereits unruhig geworden sein. Er sagte zu all den Schreiern im Zelt: „Das ist schön, wenn man so lebhaft begrüßt wird …“ Zu einem weiteren Highlight kam es 1989: Professor Dr. Johann Deisenhofer, Nobelpreisträger aus Zusamaltheim, besuchte das legendäre Café. Der „Hans“ war ein Klassenkamerad von Dagmar Vogt. Zum 30. Jubiläum traf man sich nach der offiziellen Feier im „Deme“.

Das Haus in der Schulstraße mit der Nummer 4 hat eine lange Geschichte. Im Stadtarchiv kann man sie in der Häuserchronik nachlesen. Sämtliche Eigentümer des Anwesens sind seit etwa 1750 aufgelistet. Der Hausname „Kaiselbeck“ und „Kaisenböck“ wurde vom Besitzer abgeleitet – 1820 wohnte hier Anton Keißel, ein Bäcker. 1897 wurden die Gebäude abgerissen, und es entstand ein Neubau.

„Mein Vater kaufte 1952 das Haus. Während der Währungsreform war das schon ein Wagnis“, erzählt Dagmar Vogt. Fünf Jahre später starb der Kaufmann und Cafébesitzer völlig unerwartet mit 49 Jahren. Fortan betrieben ihre Mutter Gusti Demharter und ihre Tante Luise Fenk das Café. 20 Jahre lang, bis zu ihrem Tod. Beide Frauen starben 1977 im selben Monat.

Stadtpfarrer Menzinger segnete das Lokal

Kurz darauf übernahm Dagmar Vogt am 1. Januar 1978 das Café. Bei der Wiedereröffnung dankte der damalige Stadtpfarrer Menzinger ihr dafür, dass sie das Lokal, das in dezent englischem Stil mit Bar eingerichtet worden war, auch der Jugend zur Verfügung stellen wollte. Die neue Einrichtung strahlte Gemütlichkeit aus, die Stühle waren aus Mahagoni-Holz und die Tapeten aus Velours. „Meine Stammgäste waren für mich wie eine große Familie. Ich bin heute noch dankbar für die Verbundenheit mit ihnen“, sagt sie und fügt etwas wehmütig hinzu: „Es war eine schöne Zeit.“

Das bereits erwähnte Gästebuch mit der Goldschrift dokumentiert zahlreiche Begegnungen. Manche Eintragungen sind mit persönlichen Widmungen versehen. Nach Franz Josef Strauß folgten viele weitere Persönlichkeiten aus der Politik: die Bundesminister Hermann Höcherl (CSU), Prof. Dr. Ehmke (SPD), Dr. Axel Wernitz (SPD).

Ein Ereignis wird die Cafébesitzerin nie vergessen: Ein Bombenalarm beendete im Jahre 1975 schlagartig eine Sitzung der örtlichen CSU mit dem damaligen Bürgermeister Eberhart. „Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden. Die Räte harrten in der eisigen Kälte aus, bis es Entwarnung gab. Eine Bombe wurde nicht gefunden. Wer den Alarm ausgelöst hatte, ist bis heute nicht bekannt.“

Neben Politikern trafen sich auch Künstler, Sportler, die jungen „Epikureer“ und der Liederkranz. 1981 wurde im „Deme“ der Künstlerstammtisch geboren, im Nebenzimmer eine Galerie eröffnet – beides Wegbereiter für die heutige städtische Galerie, Artothek und den Künstlerkreis.

Kurze Zeit nach der Geburt ihres zweiten Kindes entschloss sich Dagmar Vogt, das Café zu verpachten, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Zunächst führte das Ehepaar Meissauer aus Augsburg das traditionsreiche Café. Dann eröffnete Costa Tabakis 1987 mit „Athen“ das erste griechische Restaurant in Wertingen. Bis 2015 war es hier beheimatet. 2018 wurde das Anwesen verkauft. Der neue Besitzer will ein türkisches Restaurant einrichten – das erste dieser Art in Wertingen.

Und Dagmar Vogt? Mit 77 Jahren kann sie die Arbeit in der Gastronomie immer noch nicht lassen. „Ich bin einfach gern unter Menschen.“ So ist sie oft in der Schwabenhalle anzutreffen – bei ihrem Sohn Christoph Kunad, der ein erfolgreicher Unternehmer geworden ist und das Tiervermarktungszentrum bewirtet. Besonders freut sie sich dort über bekannte Gesichter aus der Zeit des „Deme“.

