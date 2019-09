02.09.2019

Als es in Wertingen noch einen Fernmeldebaubezirk gab

Es gibt viel zu erzählen, wenn sich das ehemalige Team des damaligen Wertinger Fernmeldebaubezirks jedes Jahr in Roggden trifft.

Ehemalige Mitarbeiter erinnern sich in Roggden an die Einrichtung der Deutschen Post

Lang lang ist es her, dass in der Kleinstadt Wertingen ein Fernmeldebaubezirk beheimat war. Vergangen ist jedoch nicht vergessen.

Somit treffen sich die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des damals noch in den Händen der Deutschen Post befindlichen Fernmeldebaubezirkes jedes Jahr im Herbst im Vereinsheim des SV Roggden zu einem Wiedersehen. Erinnerungen an die längst vergangenen Arbeitszeiten, mit Anekdoten gewürzt, werden wieder wach und von so manchem Gelächter begleitet. Heuer konnten die „Ehemaligen“ ein Jubiläum feiern.

Denn das beliebte Treffen wurde zum 25. Mal an der Roggdener Sportanlage unter großer Beteiligung der „Baubezirkler“ ausgerichtet. „Leider sind mittlerweile einige Kolleginnen und Kollegen nicht mehr unter uns“, bedauern Organisator Helmut Wirth und seine rechte Hand Georg „Jockl“ Krakowka. Beide scheuen jedes Jahr weder Mühe noch Arbeit, um die Zusammenkunft auszurichten. (peh)

