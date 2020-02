26.02.2020

Alte Computer müssen nicht gleich weg

Die Kooperation zwischen Erwin Müller Group und dem IT-Unternehmen AfB soll Umweltschutz und Inklusion fördern

IT- und Mobilgeräte wie zum Beispiel Handys und Computer verschlingen bei der Herstellung viel Energie und sind verantwortlich für den Ausstoß großer Mengen an CO2. Eine längere Nutzung und Recycling können helfen, Ressourcen einzusparen und so die Umwelt zu schonen. Für Unternehmen wie die Wertinger E. M. Group (Erwin Müller) fallen jährlich IT-Geräte aus, die dann ersetzt werden müssen. Statt beispielsweise die alten PCs zu entsorgen, gibt die Firma im Wertinger Stadtteil Geratshofen die ausgemusterten Geräte seit 2012 an das IT-Unternehmen AfB weiter. Dort werden sie dann aufbereitet und über den eigenen Onlineshop wieder verkauft.

Nun wurde die E. M. Group für die Kooperation erneut ausgezeichnet. Zur Übergabe der Urkunde trafen sich der Initiator der Aktion, Markus Greiner von der E. M. Group und weitere Vertreter beider Firmen.

Das IT-Unternehmen AfB betont bei seinem Geschäft neben dem ökologischen auch seinen sozialen Anspruch, insbesondere bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt. Darum besetzt das Unternehmen nach eigenen Angaben 45 Prozent seiner 420 Mitarbeiter in Europa durch Menschen mit Handicap.

Die E. M. Group hat 2019 durch die Abgabe seiner alten Geräte einen Arbeitsplatz eines Menschen mit Behinderung übernommen und laut Pressemitteilung über 54000 Kilowattstunden Energie und 18000 Kilogramm CO2-Äquivalente, also Treibhausgase, die ähnliche Wirkungen wie CO2 haben, eingespart. Gerade für Unternehmen kann eine Zusammenarbeit mit der AfB oder ähnlichen Partnern helfen, umweltschonender und sozialer zu wirtschaften. Aber auch Privatpersonen können laut der E. M. Group ökologisches und soziales Engagement zum Beispiel durch den Kauf von recycelten Geräten unterstützen. (baan)