18:40 Uhr

Alte Strafen und neue Wege aufzeigen

Der Wertinger „Schandmantel“ erzählt ein Stück Justizgeschichte aus dem Zusamtal. Cornelius Brandelik und das Heimatmuseum wollen Geschichte lebendig werden lassen und noch mehr Gästen vermitteln.

Von Benjamin Reif

Ein besonderes Stück Wertinger Geschichte ist in der besonderen Ausstellung „100 Schätze aus 1000 Jahren“ in Regensburg zu sehen: Ein sogenannter „Schandmantel“, mit dem im 18. Jahrhundert Jahrhunderten ein Bürger für die verschiedensten Vergehen bestraft werden konnte. Er musste das schwere Konstrukt, dass an ein Fass erinnert, für mehrere Stunden anziehen und normalerweise eine gut besuchte Straße entlang laufen. Während dessen wurde er, so war es vor mehreren Jahrhunderten Sitte, von der Bevölkerung beschimpft, bespuckt und verspottet. Je nach Art des Vergehens konnte der Schandmantel sogar noch mit Gewichten zusätzlich beschwert werden.

Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei, doch die Forscher des Wertinger Heimatmuseums widmen sich immer noch intensiv den Geschichten der Vergangenheit, wie der Museumsreferent Cornelius Brandelik den Mitgliedern des Wertinger Stadtrates bei deren letzter Plenumssitzung des Jahres erläuterte. „Die Geschichte greifbar machen“, die Gegensätze von einst und der digitalisierten, modernen Welt von heute aufzeigen, das ist die Motivation der Wertinger Heimatforscher.

Der Wertinger Schandmantel ist außergewöhnlich

Am Schandmantel ist ein Stück Justizgeschichte bildlich festgehalten. Wahrscheinlich war es der Maler Leonhard Mittermeier aus der Region, der das große Folterwerkzeug bemalt hat. Illustriert sind die Schandtaten, für die der gemeine Wertinger einst dem Gespött der Allgemeinheit und einigen körperlichen Qualen ausgesetzt werden konnte. Zum Beispiel das „Fenstern“, eine damals gängige Umschreibung für Techtelmechtel bevor der Ehe, oder auch Ehebruch – auf dem Schandmantel dargestellt durch ein sich näherkommendes Paar, das von einem Hund angebellt wird. „Der Hund soll hier wahrscheinlich die Treue symbolisieren“, erklärt Cornelius Brandelik. Weitere Darstellungen zeigen, dass auch Diebstahl, exzessiver Alkoholkonsum oder Glücksspiel mit einem Ausflug im Schandmantel enden konnten.

Doch auch im Wertinger Heimatmuseum selbst, das im Schloss untergebracht ist, lagern zahlreiche sehenswerte Stücke, wie etwa ein „Sauriasl“, unter dessen Namen sich selbst die Stadträte nichts vorstellen konnten. Es handelt sich dabei um ein gusseisernes Küchenutensil, in dem früher traditionell Schweinebraten zubereitet wurde.

Um die Geschichte im Heimatmuseum noch anschaulicher abbilden zu könne, laufe derzeit eine aufwendige Analyse, sagte Brandelik. Bisher habe das Heimatmuseum eher „Ausstellungscharakter“, sagte er. „Es wirds untersucht, was gut und was weniger gut angenommen wird von den Besuchern“, sagte der Museumsreferent im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Ergebnisse der Erhebung sollen im Mai oder Juni kommenden Jahres diskutiert werden. Je nachdem, wie diese der dann neu zusammengesetzte Stadtrat bewertet, könnten kleinere oder größere Veränderungen ins Haus stehen.

Radio- und Telefonmuseum ist ein Knüller

Greifbar machen will Brandelik die Geschichte auch mit zahlreichen Gästen, die aus ihrem Themenbereich aufzeigen, wie die Leute früher und heute mit verschiedenen Themen umgegangen sind. So referierte Stadtpfarrer Rupert Ostermayer bereits im Oktober über sakrale Gegenstände. Mit gut 30 Gästen sei dessen Vortrag schon gut angenommen worden. Am 26. Januar erwartet die Zusamtaler eine Darstellung von Wertingens Feuerwehrkommandanten Rudi Eser, der tatkräftig aufzeigen wird, mit welch einfachen Mitteln die Bewohner der Zusamstadt früher einen Brand bekämpfen mussten – und was der Freiwilligen Feuerwehr heute für technische Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Am 29. März zeigt Jakob Huber, was und wie früher vergoldet wurde. Eine „einzigartige Erfolgsgeschichte“ sei außerdem das Wertinger Radio- und Telefonmuseum, das in diesem Jahr 1756 Besucher angelockt habe, viele davon nähmen auch längere Anreisen in Kauf.

Auch Wertingens Stadtarchivar Johannes Mordstein erzählte aus seiner täglichen Arbeit. Die bestehe zu rund 70 Prozent aus der Bearbeitung von meist privaten Anfragen. Das hat manchmal mit der Klärung von alten Besitzverhältnissen zu tun, manchmal mit Ahnenforschung, manchmal auch mit purer Neugier über ehemaliges Stadtleben. Des weiteren sei die Digitalisierung des Stadtarchivs eine ständige Aufgabe. Ebenfalls bedankte sich der Stadtarchivar bei der Mediengruppe Pressedruck, der auch die Wertinger Zeitung angehört, für den Zugang zum Zeitungsarchiv. Dieses sei für die Stadt ebenso von großem Wert, da es Einblick in unzählige Geschehnisse der jüngeren Zeitgeschichte gewähre.

Bürgermeister Willy Lehmeier sprach Brandelik und Mordstein Dank für deren „unschätzbar wichtige Arbeit“ aus.

Lesen Sie außerdem:





Themen folgen