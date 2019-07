vor 55 Min.

Am Samstag steigt „Sommer im Park“

Event Die einzigartige Veranstaltung in Roggden steht in den Startlöchern. Was alles geboten ist – und wie die Veranstalter den immensen Aufwand hinter den Kulissen im Rückblick bewerten.

Von Benjamin Reif

Joachim Keil und Claudia Lijsen sind aufgeregt. Aber im besten Sinne: Ihnen ist anzusehen, wie sehr sie das anstehende Vereins-Festival „Sommer im Park“ mitreißt. Diesen Samstag, 20. Juli, um 15 Uhr geht es los. Dann werden sich die Mitglieder von 31 Vereinen und vereinsähnlichen Organisationen aus der Region Wertingen ihren Gästen präsentieren und bis 1 Uhr mit ihnen feiern, unter dem Motto: „Vereine vereint“. Das Programm wartet mit zahlreichen Highlights auf. Und laut Prognosen wird auch das Wetter mitspielen.

Schon jetzt steht fest, dass die Veranstaltung in Wertingen Stadtgeschichte schreiben wird. Etwas Ähnliches hat es noch nicht gegeben. Und wahrscheinlich wird es das auch nicht mehr geben. „Alle Beteiligten geben alles. Wir freuen uns wahnsinnig auf Samstag“, sagt Joachim Keil. Er ist Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes in Wertingen und war gemeinsam mit seiner Kollegin Claudia Lijsen im Organisationsteam für „Sommer im Park“.

Sommer im Park wird ein Fest der Vereine

Als die beiden vor einigen Monaten von der Idee des Gutshofbesitzers und Unternehmers Hubertus von Zastrow erfuhren, waren beide zwar neugierig, aber noch unschlüssig, wie das alles klappen sollte. Ein solches Event, das nur von den Vereinen selbst organisiert werden sollte? Schnell zeigte sich: Es klappte noch viel besser als angenommen. „Es war wirklich ein toller Prozess. Man hat gemerkt, dass alle das absolut Beste auf die Beine stellen wollen, das möglich ist. Die Energie war sofort ansteckend“, sagt Keil.

Die Organisation war dabei ein gewaltiger Kraftakt. Allein das „Hauptteam“ habe sich acht Mal getroffen, dazu kamen noch die Treffen der Unter-Organisationsteams. Lijsen und Keil waren gemeinsam mit Pfarrjugend, Jugendhaus und Turnverein für die Organisation der Verpflegung zuständig. Dabei entwickelte sich schnell ein Running Gag: Während Kuchen und Burger schnell zugeteilt waren, konnte sich für die Zubereitung der frittierten Kartoffelstreifen niemand so recht begeistern. Zahlreiche Treffen wurden mit der Frage eröffnet: „Und wer macht jetzt Pommes?“ Schließlich ließen sich die Mitglieder der Pfarrjugend überreden.

Das Konzept habe alle vom Fleck weg überzeugt. „Es ist einfach eine schöne Sache, dass nicht einfach Geld in einer Spendenaktion zur Verfügung gestellt wird, sondern dass wir alle selbst diese Veranstaltung gestalten konnten“, sagt Lijsen. Alles erzielte Geld wird nach Abzug der Kosten an die Vereine ausgeschüttet. Es fanden sich dazu noch zahlreiche regionale Geldgeber, die das Event finanziell unterstützen.

In Wertingen herrscht Zusammenhalt

In einer „Allee der Vereine“ werden sich diese am Samstag auf dem Gutshof der Familie Zastrow in Roggden (Palziger Weg 1) den Gästen präsentieren. Es soll ein umfassender und spannender Einblick in das „Innenleben“ geschaffen werden, der das ehrenamtliche Engagement aufzeigt, welches so vieles unserer aller Lebensbereiche mit Leben und Menschlichkeit füllt. Dazu kommt ein umfassendes Programm, welches „Sommer im Park“ zum absoluten Hit für einen Familienausflug werden lässt. Das Programm im Detail:

TSV Wertingen, Schach: Es findet ein „Simultanspiel“ statt, bei dem ein sehr guter Spieler gegen zahlreiche Kontrahenten gleichzeitig antritt.

TSV Wertingen, Turnen: Die Turner zeigen ihr Können bei einer ganzen Reihe von Aufführungen – Am Trampolin gibt es eine Kindervorführung am Nachmittag, die Jugendlichen und Erwachsenen zeigen am Abend ihr Können. Dazu gibt es eine Boden-Turnen-Vorführung, Jonglage mit Kindern und „Leuchtende Gespenster“.

Bayerisches Rotes Kreuz: Eine Hundestaffel zeigt ihr Können, es gibt eine Motorrad-Vorführung und eine Einführung in Erste Hilfe.

Pfarrjugend: Hier erwartet die Kleinen eine Hüpfburg.

Der Montessori-Schule Förderverein bietet ein Kreativ-Angebot zum Mitmachen.

Das Montessori-Kinderhaus bastelt und bemalt Hüte.

Jugendtreff Wertingen: Hier wartet eine Riesen-Kugelbahn.

Arbeiter-Samariter-Bund: Hier wird der „Wünschewagen“ präsentiert, welcher todkranken Menschen letzte Wünsche erfüllt.

Bei Gerd Bechtel wird mit Pfeil und Bogen geschossen.

SV Roggden bietet einen Kicker und eine „Mohrenkopfmaschine“ an.

Bei der Wasserwacht Wertingen kann man ein Rettungsboot entdecken und erkunden.

Bei der Evangelischen Bethlehemskirche werden von 15 bis 19 Uhr Geschichten vorgelesen.

Die Stadtkapelle Wertingen sorgt für die musikalische Untermalung.

In Roggden findet ein ganz besonderes fest statt

Auch ein Imker wird vor Ort sein und allerlei über die fleißigen Bienchen verraten. Ein besonderes Schmankerl richtet der ASB aus, verrät Joachim Keil: einen Barbecue-Wettbewerb. Den Teilnehmern werden genaue Vorgaben gemacht, was sie zu grillen haben – alle vorgegebenen Zutaten müssen dann verwendet werden. Was genau auf dem Menü steht, will Keil noch nicht verraten. Und natürlich ist der Wettkampf mit einem Zeitlimit versehen.

Lijsen und Keil sind beide keine Wertinger. Doch die Arbeit mit den Vereinen hat ihren Blick auf die Zusamstadt noch einmal verändert. „Man merkt den Leuten hier einfach an, wie stolz sie auf die Stadt sind. Der Zusammenhalt ist großartig“, sagt Keil. Ob ein solches Projekt auch anderswo realisierbar gewesen wäre? „Sicher hätte das nicht überall so gut geklappt wie hier in Wertingen“, glaubt Lijsen.

