An Wertinger Tankstelle persönliche Kraft auftanken

Rund 130 Gläubige trafen sich zum „Auftanken“ an der Starkstelle in Wertingen. Es war der zweite Gottesdienst im Rahmen der Reihe „Kirche mittendrin“.

Plus Ein Gottesdienst an der Wertinger „Starkstelle“ ermöglicht Menschen, sich an ihre Kraftquellen im Alltag zu erinnern. Wo wir diese finden und was dem 28-jährigen Pfarrhelfer Andreas Reimann Stärke gibt.

Von Brigitte Bunk und Birgit Alexandra Hassan

Was ist meine persönliche Kraftquelle? Dieser Frage versuchten rund 130 Menschen am Sonntagnachmittag, ausgerechnet an einer Wertinger Tankstelle auf die Spur zu kommen. Ganz bewusst ungewöhnlich sollte der Ort für die Messe sein. Und damit aufzeigen, wie wir im Alltag Gott und unserer eigenen Kraft näher kommen.

Termin an Wertinger Tankstelle steht seit einem Jahr

Pfarrhelfer Andreas Reimann und sein Team hatten dazu eingeladen. Bereits im vergangenen November hatten sie Ort und Termin klargemacht, vor ein paar Wochen sich detailliert nochmals mit dem Thema auseinandergesetzt. Ob das Wetter mitspielen würde, stand bis zuletzt in der Schwebe. Doch der „Wettergott“ spielte mit. Die Frauen, Männer und Kinder von der Pfarreiengemeinschaft Wertingen und der evangelischen Bethlehemgemeinde blieben trocken.

Familie Wagner hatte ihre Tankstelle eigens nochmals säubern lassen, die Gläubigen mit bereitgestellten Stühlen willkommen geheißen. Auftanken – darauf lag an diesem Nachmittag der Fokus. Angelehnt an die einleitende Bibelgeschichte, sagte Pfarrhelfer Reimann: „Jesus ist es völlig egal, wo du betest, Hauptsache du betest von Herzen.“

Aufatmen und Kraft tanken

An diesem Nachmittag beteten die Gottesdienstbesucher alle gemeinsam zwischen den Zapfstellen einer Tankstelle, dachten darüber nach, wie wichtig es ist, sich seiner ganz persönlichen Kraftquellen bewusst zu werden und aufzutanken.

Wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es dafür gibt, zeigen beispielhaft verschiedene Frauen, Männer und Kinder auf. Die eine tankt beim morgendlichen Dankgebet auf, die andere, wenn sie in der Natur unterwegs ist oder im Garten arbeitet. Ein Gottesdienstbesuch oder ein Sonntagvormittag mit der Familie, Zeit mit dem Partner auf dem Sofa, selbst musizieren oder Musik hören – mit ganz persönlichen und unterschiedlichen Kraftquellen zeigen sich die Menschen und legen dazu passende Gegenstände wie Schuhe, Blumen, Sofakissen oder die Kirche-mittendrin-Kerze auf dem Boden der Tankstelle aus. Und es gibt Menschen, die für andere Antrieb sein können, meint Reimann. Eine Kraftquelle sei immer da. „Herr, du bist die Quelle des Lebens“ – das Lied erinnert daran.

Zum zweiten Mal "Kirche mittendrin" in Wertingen

Zum zweiten Mal fand innerhalb der Pfarreiengemeinschaft Wertingen somit eine „Kirche mittendrin“ statt. Pfarrhelfer Andreas Reimann hatte die Idee vor rund einem Jahr ins Leben gerufen. Ähnliche Überlegungen, erzählt der 28-Jährige auf Nachfrage, habe es bereits vorher gegeben. „Sie landeten allerdings in der Schublade, als man die Kaplanstelle gestrichen hat.“ Als Reimann davon hörte, knüpfte er an die Vorüberlegungen an, kannte er Ähnliches doch bereits aus seiner heimischen Pfarreiengemeinschaft Meitingen. „Ich stehe hinter dem Konzept und weiß, dass es Anklang findet.“

Im September vergangenen Jahres trat Reimann seinen Dienst in Wertingen an, bei der Pfarrgemeinderatsklausur im November 2019 legten sie bereits einen Plan für das kommende Jahr fest. Und der Start klappte sogleich wunderbar. Im März feierten rund 100 Menschen im Feuerwehrhaus Gottmannshofen den ersten Gottesdienst „mittendrin“. Mittendrin im Leben, im Alltag sozusagen. Die zweite geplante Messe bei Garten Reiter musste dann coronabedingt ausfallen. Nicht so der Termin im Oktober.

Corona könnte ein Hinweis sein

Vor gut zwei Wochen setzte sich das Team um Andreas Reimann zusammen – zum Brainstorming. Der Ort, die Tankstelle, war klar. Gleichzeitig wollte man auf die Gegebenheiten und die derzeitige Situation eingehen. Wofür brauche ich im Moment Kraft, woher hole ich sie mir? „Das ist ein zweischneidiges Schwert“, sagt der 28-Jährige, „noch haben wir gewisse Freiheiten, die es gilt, zu bewahren.“ Mit Blick darauf und dem, was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, würden wir alltägliche Dinge plötzlich wieder mehr schätzen – Zeit mit der Familie, das Zwitschern der Vögel und ein Durchschnaufen im oftmals schnellen Alltag.

Doch das Thema scheint für Andreas Reimann noch nicht ganz bewältigt. Im Frühjahr sagte er sich: „Vielleicht gibt’s da jemand, der sagt: Passt’s auf unsere Schöpfung auf.“ Der 28-Jährige betont, dass er Corona keinesfalls als „Strafe Gottes“ sieht, sondern vielmehr als Hinweis oder Fingerzeig. Auftanken brauchen die Menschen seiner Ansicht nach nicht nur in Corona-Zeiten. Immer wieder sei dies wichtig. „Unser Alltag hat sich so entwickelt, dass wir eine Bremse brauchen, um Kraft zu schöpfen.“

Wertinger Pfarrhelfer schöpft Kraft in den Bergen

Ganz persönlich holt sich der Wertinger Pfarrhelfer seine Kraft gerne in den Bergen. Erst hinaufwandern und dann mit dem Blick von oben die Schöpfung genießen. Dafür sucht er sich gerne ruhige Berge aus, um wahrzunehmen, in welcher wunderbaren Natur wir leben.

Am Ende des Wertinger „Kraft-Tank-Gottesdienstes“ erzählte ihm eine Frau, was sie künftig während des Auftankens ihres Autos machen werde: „Ich denke an den heute erhaltenen Traubenzucker und daran, dass auch ich – erstens – rechtzeitig und – zweitens – das Richtige tanken muss.“

Wie es in Wertingen mit "Kirche mittendrin" weiter geht

Wie geht es weiter? Ziel ist es, künftig alle zwei bis drei Monate eine „Messe mittendrin“ anzubieten, rauszugehen aus den Kirchen, in den Alltag. In diesem Sinne wird das Team um Andreas Reimann für kommendes Jahr erneut Örtlichkeiten suchen, in dem sich Alltag gut mit kirchlichen Aspekten vernetzen lässt.

