Anders als bei den Legionellen

Dieses Mal ist die Lage für Liebhaber des Hallenbads ungünstig.

Von Birgit Alexandra Hassan

Schon einmal musste das Wertinger Hallenbad in der Vergangenheit außerplanmäßig geschlossen werden. Und das gleich über viele Wochen hinweg. Im Frühling 2005 waren bei einer Routineuntersuchung extrem hohe Werte an Krankheitserregern, so genannten Legionellen, festgestellt worden. Letztendlich mussten damals die alten Wasserleitungen durch neue ersetzt werden. Aus Wochen wurden dadurch Monate, in denen das Hallenbad nicht zu benutzen war. Und das nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern natürlich auch für sämtliche Schüler und Vereine.

Im Vergleich dazu sieht die Situation in diesem Jahr ganz anders aus. Technisch scheint alles nach Plan zu laufen. Wasser und Gebäude sind zudem vorbereitet. Schulklassen und Vereine können somit bereits schwimmen. Was fehlt, ist allerdings eine kompetente Aufsichtsperson für den öffentlichen Badebetrieb.

Dass ein Bademeister erkranken kann, ist klar. Dass es Vertreterregelungen selbst über die verschiedenen Träger hinaus gibt, ist lobenswert. Dass dazu in diesem heißen Sommer viele Arbeitsstunden in den Freibädern geleistet werden mussten, ist Schicksal. Doch dass wegen des Ausfalls einer Person das Bad für längere Zeit geschlossen bleiben müsste, wäre nicht nur bedauernswert sondern auch erstaunlich und ärgerlich.

Immerhin hat der Landkreis bereits die laufenden Kosten zu zahlen, während die Eintrittsgelder ausbleiben. Zum anderen sehnen sich bade- und schwimmfreudige Menschen – gerade nach dem Temperatursturz dieser Tage – nach einem Wechsel von draußen nach drinnen.

Bleibt zu hoffen, dass das WErtinger Hallenbad so kurzfristig wie es geschlossen bleiben musste, demnächst geöffnet wird.

