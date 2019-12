30.12.2019

Angebranntes Essen löst Einsatz der Feuerwehr aus

Schuld war wohl der Alkohol

Weil am Freitag, 27. Dezember gegen 3 Uhr der Rauchmelder in einer Wohnung in der Wertinger Mühlgasse auslöste, rückte die Feuerwehr Wertingen mit mehreren Fahrzeugen an. Da die Wohnungstüre nicht geöffnet wurde, musste diese von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. In der Wohnung trafen die Helfer schließlich den 34-jährigen Wohnungsinhaber an. Dieser hatte laut Polizeibericht nach reichlichem Alkoholkonsum das Essen auf dem Herd vergessen und war eingeschlafen. Auch die starke Rauchentwicklung bemerkte er dabei nicht.

die Feuerwehr Wertingen wurde die Wohnung gelüftet, der Wohnungsnehmer musste die restliche Nacht bei Bekannten verbringen. Zu einem Sach- und Personenschaden war es Dank des Rauchmelders nicht gekommen. (pol)

