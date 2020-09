vor 33 Min.

Asbach feiert Ottilie

Messe an der neuen Kapelle

Am ersten Septembersonntag feierte man im kleinen Laugnaer Ortsteil Asbach das Kirchenpatroziniumsfest zur heiligen Ottilie. Der Festgottesdienst fand an der neu erstellten Ottilienkapelle auf dem gleichnamigen Berg im Wald statt. Pater Tomasz Wesolowski feierte mit den Gläubigen vor der Kapelle. Die Vereine nahmen mit ihren Fahnen teil. Die Musikkapelle Osterbuch gestaltete den Gottesdienst. Am Ende erteilte Pater Tomasz mit der Reliquie der heiligen Ottilie den Gläubigen den Segen.

Die Ottilienwallfahrt zu Asbach wird als älteste in der Umgebung von Wertingen angesehen. (fk)