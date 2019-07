00:33 Uhr

„Attraktives Bauland“ in Laugna

Rat beschließt den Bebauungsplan Wiesenfeld III

Der Bebauungsplan für das Wiesenfeld III in Laugna steht. Der Gemeinderat stimmte dem Satzungsbeschluss zu seiner Aufstellung in der Sitzung am Mittwochabend zu, damit die künftigen Bauherren wissen, wie sie ihr Haus dort planen dürfen. Bürgermeister Johann Gebele erläuterte die Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangen waren. Unter anderem ist aus wasserrechtlicher Sicht zu beachten, dass kein Zwischengrundstück benachteiligt ist, weil ein benachbartes höher liegt. Das Gelände sinkt nördlich um einen Meter ab. Dass eine ruhige und harmonische Gebäude- und Dachlandschaft am Ortsrand entstehen soll, wurde ebenfalls angeregt. Allerdings erklärte Bürgermeister Gebele: „Das Baugebiet ist Teil einer Gesamtentwicklung. Die Gemeinde ist bestrebt, attraktives Bauland zu schaffen.“ So dürfen auch Häuser mit zwei Vollgeschossen errichtet werden.

Einem Antrag auf Nutzungsänderung eines Stalls zum Gewerbe- und Lagerraum bei der Speiseeisherstellung in Bocksberg stimmte der Rat bei einer Enthaltung zu. Außerdem beteiligt sich die Gemeinde Laugna an der Auflage des Reiseführers „Erlebnis Bayerisch-Schwaben zwischen Donau, Iller und Zusam“. Eine Nachricht, die die Räte nicht so gerne hörten, hatte der Bürgermeister noch parat: Der Beginn der Bauarbeiten in der Gartenstraße verschiebt sich, erst am 19. August sollen sie beginnen. (bbk)

Themen Folgen