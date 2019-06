vor 24 Min.

Auf der Ruine wird wieder gerockt

In Bocksberg geht es am kommenden Wochenende rund. Die Band Shark will den Burgberg spektakulär ausleuchten. Und die Ortsvereine helfen alle mit

Nun ist es wieder soweit. Die Bocksberger Ortsvereine veranstalten am Samstag, 6. Juli schon ihr 29. Rockspektakel. Die Idee dafür entstand beim 800-jährigen Jubiläum von Bocksberg im Jahr 1999. Gruppen wie Rocksplitt, Härte 10, Generation X, Shark, Killerpilze, Lost Eden und nun wieder „Shark“ bringen den Burgberg zum Beben.

Shark ist seit Jahren der Garant für eine schweißtreibende Live-Party. Und jetzt beißt die neue junge Shark-Generation zu. Die ultrahochauflösenden Full-LED-Bildschirmelemente bilden zusammen mit einer durchdachten Licht- und Tontechnik das Grundgerüst einer Show. Das neue Front-Trio am Gesang bilden seit diesem Jahr die 22-jährige Steffy Gold aus Nürnberg. Mit ihr tanzt Phil Eisenbart über die Bühnenbretter. Das junge Showtalent aus dem Nördlinger Ries bildet zusammen mit Bassist Manu Benninger unverkennbaren R’n’B-Charakter in der Stimme, Rockröhre Paty Dahl aus Oberfranken und Fabi Benninger - der stimmstarke blonde Sunnyboy aus Schwaben, der zusammen mit Bassist Manu die „Benninger-Brothers“ vereint. Andrei Alexandru sorgt an den Saiten für mitreißende Gitarren-Riffs, während das Keyboard-Urgestein Markus „Leichti“ Leicht wie eh und je für das ultimative Sound-Gewitter zuständig ist.

Die sechs jungen Männer von „Meine Lieblingsband“ aus dem Raum Wertingen werden dieses Jahr nach einjähriger Abstinenz wieder in Bocksberg die Bühne rocken! Gemeinsam mit „SHARK“ geht es am 6. Juli ab 20 Uhr los!

Wem die Band „La Brass Banda“ ein Begriff ist, der wird schnell wissen, um was es sich handelt. Mit fettem Blasmusik-Sound werden aktuelle Songs und Klassiker ganz neu interpretiert. Das Besondere an „Meine Lieblingsband“ ist natürlich ihr ungewöhnlicher Musikstil, eine Mischung aus Brass, Rock und Pop. „Aufgrund dieser nicht alltäglichen Kombination haben wir in unserer Region ziemlich schnell Anklang gefunden“, erzählt Michael, der Gründer.

So spielen die sechs 22- bis 27-jährigen Männer regelmäßig auf Festivals, Konzerten oder bei privaten Veranstaltungen. Adam Hoffmann, Daniel Baumann, Andreas Aumiller, Michael Aumiller, Moritz Miller, Stephen Bühler heißen die Musiker. (fk)

