Aus Alt mach Neu – „Wertingen Edition“

Plus Millionen von Euro gibt die Zusamstadt Jahr für Jahr nicht nur für Neubauten aus, sondern auch für Sanierungen. Wir haben die größten Projekte für das laufende Jahr zusammengestellt.

Die Wertinger leben in einer schönen Stadt, darüber sind sich die meisten einig. Doch dass sie auch an den allermeisten Stellen schön bleibt, ist einer Menge Arbeit geschuldet – und viel Geld. Baustellen für Sanierungen und Neuerschließungen wird es auch heuer genug geben, welche Millionen von Euro im Haushaltsplan der Stadt veranschlagen.

Stadtbaumeister Anton Fink hat für das laufende Jahr einen Aufgabenkatalog auf dem Schreibtisch, den es in den kommenden Monaten abzuarbeiten gilt, wenn das Wetter gut ist für Bau- und Malerarbeiten im Freien. Der größte Posten im Budget ist der neue Kindergarten der Stadt, der ab April im Baugebiet Thürheimer Straße, gegenüber von Buttinette, entstehen wird. Insgesamt wird dieser Bau nach derzeitigen Schätzungen 3,6 Millionen Euro kosten und im Juli 2021 fertiggestellt werden.

Das Gewerbegebiet "Rudolf-Diesel-Straße" wird erschlossen

Ein weiteres Millionenprojekt beginnt die Stadt in Geratshofen. Dort soll das Gewerbegebiet „Rudolf-Diesel-Straße“ erschlossen werden. Die Stadt habe dafür ein attraktives Angebot erhalten, sagt Fink. Dafür hat die Baufirma aber Zeit bis zum Mai 2021 für die Fertigstellung, die Arbeiten haben bereits begonnen. Zu dem Maßnahmenpaket gehört der Ringschluss der Straße, wofür etwa 250 Meter neuer Fahrbahn notwendig sind, sowie die Errichtung eines Kreisverkehrs. Außerdem werden auf etwa einem Kilometer Länge Wasserleitungen verlegt. Die Erschließung geschieht in westlicher Richtung abgehend von der Laugnastraße, beginnend einige Meter vor der Autowerkstatt Kleindienst.

Auch Straßensanierungen stehen auf dem Programm und werden wohl zu mehrwöchigen Sperrungen führen. Die Ortsverbindungsstraße Bliensbach-Hohenreichen wird auf einer Länge von etwa 850 Metern mit einem neuen Fahrbahnbelag versehen. Voraussichtlich geschieht dies im April oder Mai und wird etwa eine Woche dauern. Während dieser Zeit wird die Straße laut Stadtbaumeister Fink gesperrt.

750 Meter Straße werden auch „Am Geißberg“ in Gottmannshofen saniert, wobei sich diese Maßnahme etwas komplizierter gestalten wird als die Sanierung zwischen Bliensbach und Hohenreichen. Denn an der Straße am Geißberg muss erstens eine Schicht von etwa fünf Zentimetern abgefräst werden und zweitens müsse hier Rücksicht auf Anwohner genommen werden, was die Arbeitsbedingungen erschwere. Die Anwohner müssten sich auf „punktuelle Behinderungen“ einstellen. Schon vorab sollen vonseiten des Wertinger Betriebshofs Vorarbeiten stattfinden, um die eigentliche Maßnahme so schnell und reibungslos wie möglich verlaufen zu lassen. Insgesamt werde diese wohl zwischen zehn und 14 Tage in Beschlag nehmen und im September beginnen.

In Gottmannshofen tut sich einiges

In Gottmannshofen stehen noch weitere Projekte auf dem Programm. So soll der Zaun an der Nordseite des Kindergartens des Ortsteils ersetzt werden. Im Budget steht ein Stabmattenzaun, dessen Errichtung samt Material mit etwa 20000 Euro kalkuliert wird. Bedeutend größere Maßnahmen stehen bei der Grundschule Gottmannshofen an, die regelmäßig Gesprächsthema bei den Bürgern in dem Wertinger Stadtteil ist. Die Außenfassade ist in weiten Teilen seit Jahren sichtlich heruntergekommen. Im Inneren befinden sich teilweise noch Leuchtkörper aus den 50er- und 60er-Jahren im Einsatz. Damit soll bald Schluss sein, sagt Anton Fink. Die Leuchtkörper in der Schule werden durch moderne LED-Leuchten ersetzt und die Außenfassade komplett geweißelt. Außerdem werden im Inneren der Schule auch verschiedene Arbeiten an der Elektronik der Grundschule durchgeführt, etwa Steckdosen ausgetauscht und die Breitbandvernetzung verlegt. Alle Arbeiten zusammen dürften rund 70000 Euro kosten.

Noch teurer wird es beim Kindergarten Sonnenschein in der Wertinger Kernstadt. Dort werden im Kellergeschoss die Toiletten sowie eine Treppe im Außenbereich erneuert. Vor allem aber soll das Gebäude eine Möglichkeit zur besseren Kühlung erhalten. Dafür gäbe es zwei Möglichkeiten: Entweder man baut eine Klimaanlage ein, oder man findet einen Weg, die Sonneneinstrahlung abzublocken, so Fink. Welche Maßnahme gewählt wird, sei noch nicht abschließend entschieden, doch man tendiere klar zu einer Art Sonnensegel, sagt Fink, welches „ähnlich wie ein Rollladen“ funktionieren solle. „Gerade im Hinblick auf den Klimaschutz wäre das die bessere Lösung“, sagt der Stadtbaumeister, denn eine Klimaanlage verbrauche bekanntermaßen viel Strom. Insgesamt werden für die Arbeiten am Kindergarten Sonnenschein Kosten von 120000 Euro eingeplant.

Weitere Arbeiten sind geplant am Freibad, wo der Kioskbereich überplant und am Technikgebäude Malerarbeiten stattfinden sollen, wofür 40000 Euro eingeplant sind. Für etwa 50000 Euro sollen in einem Teilbereich der Außenfassade der Grundschule Wertingen Malerarbeiten stattfinden.

Ein behindertengerechter Eingang am Amtsgerichtsgebäude

Das ehemalige Amtsgerichtsgebäude bekommt für 150000 Euro einen neuen, behindertengerechten Eingang in Form einer Rampe an der Seite, welche dem Schloss zugewandt ist. Außerdem wird eine automatisch öffnende Tür eingebaut.

Allgemeine Straßen- und Kanalsanierungen, die jährlich anfallen, werden zusammen ebenfalls mit rund 150000 zu Buche schlagen. Auch die seit Jahren diskutierte Nordosttangente taucht in den Plänen des Stadtbaumeisters auf. So sind für die „europaweite Ausschreibung der Straßenplanung Nordosttangente und Anbindung Dillinger Straße an Marienfeld 2“ insgesamt 30000 Euro veranschlagt. Im Zuge der Planungen für das Baugebiet Marienfeld 2 war schon mehrfach über eine Verbindungsstraße im Bereich des Judenbergs diskutiert worden, ohne die ein weiterer Ausbau nach Ansicht vieler Stadträte kaum möglich wäre.

Neben mehreren kleineren Straßenausbauten in Geratshofen taucht auch noch die Schlosskapelle Hohenreichen auf. Hier soll neben Ausbesserungsarbeiten am Putz und Malerarbeiten an der Außenfassade und im Innenbereich auch eine Abdichtung des Sockels stattfinden. Dafür muss rund um das Fundament aufgebaggert und der Sockel selbst mit einer Schicht aus Lehm versehen werden, so Fink.

