01.10.2018

Ausstellung in Erinnerung an Martha Sailer

Klosterarbeiten der Lauterbacherin in Mertingen zu sehen

Mertingen/Lauterbach Die Museumsfreunde Mertingen laden am Sonntag, 7. Oktober, von 14 bis 17 Uhr zur Besichtigung ihrer Häuser ein. In Erinnerung an die vor zehn Jahren verstorbene Martha Sailer aus Lauterbach, Frau des Dillinger Kreisheimatpflegers Alois Sailer, veranstalten die Museumsfreunde Mertingen eine Ausstellung mit deren „Klosterarbeiten“.

Klosterarbeiten sind Ausdruck tiefen religiösen Empfindens, einer Volksfrömmigkeit, wie sie vor allem in der Epoche der Gegenreformation und des Barock beziehungsweise Rokoko gepflegt wurde. In dieser Zeit fanden sie auch ihren Weg in die Kirchen. Ein berühmtes Beispiel aus unserer Gegend ist das „Jesuskind von Holzen“, das von Martha Sailer aufwendig restauriert wurde. Kunstvoll verzierte Reliquiare und Andachtsbilder sowie die berühmten „Fatschenkindl“ fanden ihren Weg aus den Klöstern auch in private Haushalte, vergleichbar den Krippen, die um diese Zeit eine besondere Blüte erlebten.

In den Klosterarbeiten verbinden sich handwerkliches Geschick, Stilempfinden und ästhetische Grundsätze. Sie gaben vor allem Frauen die Möglichkeit, sich künstlerisch zu betätigen. Martha Sailer hat sich akribisch in die Techniken des Barock und Rokoko eingearbeitet und alle Arbeitsschritte sorgfältig dokumentiert, sowie eignes Werkzeug zur Restaurierung und Ergänzung entwickelt. Sie wurde darüber hinaus eigenschöpferisch tätig und hat ihr Wissen auch weitergegeben. Beleg dafür sind ein „Fatschenkindl“ und Reliquiare von Anna Wunderer.

Das alles zeigen die Museumsfreunde Mertingen in ihrer Ausstellung in der Alten Schule (hinter dem Rathaus). Für Freunde handwerklicher Traditionen wird voraussichtlich auch die Webstube mit dem achtschäftigen Handwebstuhl geöffnet sein. Hier werden verschiedenste historische Gerätschaften zur Textilherstellung gezeigt. Ebenso zugänglich sind Sölde und Stadel.

Die Museumsfreunde beschließen die Saison mit dem beliebten Krauteinhobeln beim Stadel, das zum Zuschauen und Mitmachen einlädt, am Sonntag 14. Oktober. Dann bietet auch Engelbert Nagl wieder seinen Schleifservice an. (he)

Themen Folgen