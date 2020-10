25.10.2020

Auto angefahren und dann geflohen

Ein 25-Jähriger fand sein Auto demoliert vor seinem Anwesen vor.

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen dem Freitag, 12.30 Uhr und Samstag 10 Uhr in Buttenwiesen, Wertinger Straße. Ein 25-Jähriger hatte in diesem Zeitraum seinen Pkw vor seinem Anwesen abgestellt. Nach eigenen Angaben wurde sein Fahrzeug dann von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer hinten links, vermutlich bei einem Rangiervorgang, beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unbemerkt von der Unfallstelle. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/9951-0 entgegen. (pol)

