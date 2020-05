10:03 Uhr

Autofahrer verursacht Sachschaden und flieht

Die Polizei ermittelt nach einer Fahrerflucht in Wertingen.

Eine Fahrerin verursacht einen Auffahrunfall. Ebenfalls in Wertingen begeht ein Autofahrer Fahrerflucht.

Am Donnerstag gegen 15.20 Uhr übersah eine 39-jährige Autofahrerin eine vor ihr verkehrsbedingt abbremsende Fahrerin und prallte auf Höhe des Marktplatzes auf das Heck des Pkws. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Fahrerflucht in Wertingen: Linker Kotflügel beschädigt

In der Nacht vom Mittwoch, 20 Uhr auf Donnerstag, 19 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Industriestraße in Wertingen ein blauer Opel Corsa angefahren und im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien anzugeben. (pm)

INFO: Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Telefonnummer 08272/99510 um Zeugenhinweise.

Lesen Sie auch:

Themen folgen