20.04.2019

Autos angefahren und geflüchtet

In zwei Fällen bittet die Polizei um Hinweise

Ein auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Industriestraße in Wertingen abgestelltes Auto wurde am Gründonnerstag zwischen 11.20 und 11.40 Uhr angefahren. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten VW Passat wurde die Stoßstange hinten links leicht beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 300 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Wertinger Straße in Buttenwiesen. Dort wurde gegen 11.40 Uhr ein geparkter Pkw der Marke VW Touran von einem roten Auto (Dacia, Typ „Sandero“) angefahren. Der Dacia hatte vermutlich ein DLG-Kennzeichen. Die Verursacherin – eine circa 70-jährige Frau mit Kopftuch – stieß mit ihrem Pkw beim Rückwärtsfahren gegen den geparkten Wagen und stieg nach dem Zusammenstoß kurz aus, um den Schaden anzuschauen. Anschließend entfernte sie sich, ohne ihre Daten zu hinterlassen, von der Unfallstelle. Am angefahrenen Auto entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro. (pol)

zu den beiden Unfallfluchten erbittet die Polizei Wertingen unter Telefon 08272/9951-0.

