Bäckerei Wagner: Es wird einen neuen Chef geben

Die Bäckerei Wagner mit Sitz in Zusamaltheim wird auch in Zukunft noch Backwaren herstellen. Es wird allerdings eine Veränderung in der Leitung des Betriebes geben.

Plus Anton Wagner, der derzeit den Traditionsbetrieb leitet, wird sich zurückziehen. Die Bäckerei in Zusamaltheim und die Filialen bleiben erhalten. Wann der Nachfolger vorgestellt werden soll

Von Elli Höchstätter

Wertingen Derzeit gibt es viele Gerüchte rund um die Zukunft der Bäckerei und Konditorei Wagner mit Sitz in Zusamaltheim. Anton Wagner, der Chef des Traditionsbetriebes, erklärte deshalb auf Nachfrage unserer Zeitung: „Es ist nichts dran an den Gerüchten, dass die Bäckerei Wagner schließt.“ Es werde mit der Produktionsstätte, dem Ladengeschäft und den Filialen weitergehen, so der 61-Jährige. Insgesamt sind bei Wagner rund 40 Mitarbeiter beschäftigt.

Es gibt aber eine Veränderung. Anton Wagner wird sich aus dem „aktiven Geschäftsleben“ zurückziehen. Derzeit werde ein Nachfolger eingearbeitet, der Mitte des Jahres offiziell vorgestellt werden soll. Anton Wagner ist auch Innungsobermeister von Nordschwaben Anton Wagner ist nicht nur der Chef der Bäckerei und Konditorei, sondern seit 15 Jahren auch Innungsobermeister von Nordschwaben. Die Bäckerei ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb, da für Wagner der Erhalt des traditionellen Bäckerhandwerkes oberste Priorität hat und er sein Wissen und Können gerne an die nächste Bäckergeneration weitergibt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Bäckerei Wagner hat in der Region einen besonderen Stellenwert, da diese ihre Waren noch selbst herstellt. Von der Produktionsstätte in Zusamaltheim aus werden die drei Filialen in Wertingen, eine in Emersacker und ein Wiederverkäufer in Thierhaupten beliefert. Gegründet wurde die Bäckerei von Bäckermeister Anton Wagner senior im Jahr 1957 in Gottmannshofen. 1985 zog der Betrieb nach Zusamaltheim. Seit dieser Zeit leitet Anton Wagner jun. die Geschäfte. Lesen Sie dazu auch: Sie ist die neue Chefin in Isas Café in Wertingen

